Jacques Brunel nommé sélectionneur à la place de Guy Novès

Bernard Laporte, le président de la FFR, a confirmé les informations parues dans Midi Olympique en fin de semaine dernière faisant état du départ annoncé de Guy Novès et de ses adjoints, deux ans à peine après la nomination de l'ancien manager toulousain. Si les deux hommes avaient tenté de sceller à plusieurs reprises une forme de paix des braves autour de l'équipe de France, Bernard Laporte a finalement décidé de remercier le sélectionneur dont il avait pourtant annoncé le maintien jusqu'en 2019. Novès compte 13 défaites et 1 match nul en équipe de France en 21 rencontres.

Laporte : "Brunel, je le connais bien"

C'est Jacques Brunel, 63 ans, qui lui succèdera dès le début du Tournoi des 6 Nations 2018 (3 février face à l'Irlande). L'actuel entraîneur en chef de l'Union Bordeaux-Bègles sera en poste jusqu'au Mondial 2019, qui se déroulera au Japon. Il revient en équipe de France après avoir été l'adjoint de Laporte entre 2002 et 2007. Il avait ensuite entraîné l'Italie (2011-2016) avant de rejoindre Bordeaux et le club présidé par Laurent Marti. "Jacques Brunel je le connais bien. j’ai entraîné l’équipe de France avec lui pendant six ans. Il a l’expérience du haut niveau, a été sélectionneur de l’Italie pendant quatre ans. Il est toujours aux affaires, dans un club où il est extrêmement apprécié des joueurs. Jacques est un homme qui fédère. Il a les épaules pour endosser ce genre de responsabilités." a déclaré Bernard Laporte.

Des adjoints à la pige

Brunel aura désormais la charge d'officialiser ses adjoints, choisis de concert avec Bernard Laporte, qui a déterminé le contours de leurs missions : "Il n'y aura pas d'adjoints fixes. Ils seront sous contrat avec des clubs et viendront à la pige pour préparer les échéances du XV de France..." A terme, il souhaite "Un pool de cinq ou six entraîneurs du Top 14 qui deviendraient adjoints de Jacques Brunel. Ce ne sera pas facile à créer dès le Tournoi des 6 Nations qui s’annonce mais ça viendra… Notre philosophie est celle-là."

En attendant Galthié, Bruno et Bonnaire...

Laporte l'a annoncé, il appartiendra à Jacques Brunel d'officialiser les noms de ses adjoints. Le président de la FFR a botté en touche à l'évocation des noms de Fabien Galthié et Sébastien Bruno : "Je ne déments rien et ne confirme rien." On sait pourtant qu'en début de semaine le président de la FFR a proposé à Franck Azéma (Clermont) et Patrice Collazo (La Rochelle) d'accompagner Jacques Brunel pendant le Tournoi 2018. Ces derniers n'ont pas donné suite. Du coup, la Fédération s'est tournée vers Fabien Galthié et Sébastien Bruno, qui figuraient également dans la short-list de Laporte, Alors que Chris Masoe a été évoqué ces derniers temps pour prendre en charge les "skills", le nom de Julien Bonnaire est apparu mardi pour prendre en charge la touche. S'il n'a aucune expérience d'entraîneur, l'ancien troisième ligne de Clermont et des Bleus (il est également passé par Bourgoin et Lyon) s'appuie sur une très forte expérience dans ce secteur de jeu.

Reste à savoir, désormais, si les trois "adjoints" accepteront les conditions fixées par le duo Laporte-Brunel...