Guirado : "Une grande fierté et une énorme responsabilité de rester capitaine"

Rugbyrama : Comment avez vous vécu le fait d'être à nouveau nommé capitaine de l' équipe de France ?

Guilhem Guirado : Pour moi, c'est une grande fierté et une énorme responsabilité . Car l'équipe de France sera très attendue, elle doit renouer avec le succès et il y aura énormément de pression. Mais je vais tâcher de le vivre comme une pression positive. Sur ce genre de sujet, il valait mieux avoir une discussion entre quatre yeux qu'un appel téléphonique, c'est pourquoi avec Jacques nous avons attendu de nous voir cette semaine. Je ne lui ai pas caché que j'avais été touché en novembre, mais je crois que le retour dans mon club a été bénéfique. Faire des bonnes prestations avec son club, ça reste le meilleur moyen de garder sa place en sélection. (NDLR : Jacques Brunel a déclaré par ailleurs qu'il lui avait demandé s'il avait toujours l'énergie et l'envie de continuer à assumer cette responsabilité).

Guilhem Guirado (France)Icon Sport

" Bien sûr que je suis sorti des matchs de novembre très frustré et très touché "

Les jours qui ont suivi les mauvais résultats de novembre ont il été difficiles ?

G.G : Bien sûr que je suis sorti des matchs de novembre très frustré et très touché, mais je ne suis pas resté bloqué sur ça car j'ai vécu ensuite les matchs de décembre et janvier qui comportent des échéances qui pèsent très lourd dans la fin de la saison, notamment en Coupe d'Europe. Donc j'ai basculé très vite là dessus, ce qui ne m'a pas empêché de me remettre en question, chose que je fais toujours. Mais il est vrai qu'avec les défis de mon club, je me suis évadé de la pression de l'équipe de France, j'ai eu le sentiment de rebondir rapidement, je n'ai plus trop pensé aux résultats de novembre. Mais avec le retour du Tournoi et avec tous les changements qui sont intervenus, je vais bien sûr me reconcentrer sur la sélection et sur ce maillot qui me tient tant à cœur. En plus, il y a des nouveaux, j'en ai côtoyé certains , mais il y a deux ou trois joueurs très jeunes que je n'ai pas encore la chance de connaître car je n'ai même jamais joué contre eux . J'espère et j'ai hâte de partager des bons moments avec eux.

Comment s'est passé les retrouvailles avec vos coéquipiers , y avait-il une nouvelle ambiance après le changement de staff ?

G.G : Non pas vraiment, j'ai juste noté l'arrivée de nouveaux joueurs qui représentent une nouvelle génération. Ils apportent toujours de la fraîcheur. Mais, vu les changements que nous venons de vivre, tout le monde est conscient du travail qui reste à accomplir pour trouver un maximum de repères collectifs avant le Tournoi et ce premier match contre l'Irlande qui sera déterminant pour la suite.

Guilhem Guirado et Hugo BonnevalIcon Sport

Comment définirez-vous les premiers jours avec Jacques Brunel ?

G.G : Forcément le discours et la méthode ont changé. Mais je suis très heureux d'avoir retrouvé Jacques car je l'ai eu comme entraîneur à Perpignan. Je me retrouve dans sa façon d'entraîner et ça me rappelle les moments où il a lancé ma carrière. Je sais ce qu'il attend de nous et je sais de qu'il va proposer. C'est un avantage pour moi, c'est indéniable .

Jacques Brunel a-t-il changé depuis sa période à l'USAP ?

G.G : Tout le monde évolue. Il a quand même été sélectionneur de l'Italie depuis et entraîneur de Bordeaux. Il a vécu de nouvelles expériences et il s'est adapté aux nouvelles exigences de notre sport.

Brunel, Judicael Cancoriet & Paul Gabrillagues - XV de FranceIcon Sport

On dit parfois que le jeu du Top 14 est différent de celui pratiqué au niveau international...

G.G : Oui, le Tournoi est sans doute d'un niveau supérieur à celui du championnat. Mais nous avons quand même la possibilité de jouer la Coupe d'Europe qui est d'un niveau intermédiaire. Et le fait que plusieurs de nos équipes soient qualifiées pour les quarts de finale prouve que nos joueurs ne sont pas si mal préparés.