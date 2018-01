Brunel recevra les entraîneurs du Top 14 lundi à Marcoussis

Cette réunion entre techniciens vise à "établir une nouvelle collaboration entre l'équipe de France et les clubs professionnels" et doit préfigurer la mise en place d'une commission de suivi des internationaux, voulue par le président de la FFR Bernard Laporte.

Laporte avait annoncé la création de cette commission le 27 décembre en même temps que le remplacement par Brunel de Guy Novès, limogé après six défaites consécutives - dont cinq test-matches - ponctuées d'un nul historique (23-23) contre le Japon, nation du deuxième rang mondial que la France avait toujours battue auparavant.

L'ex-sélectionneur (2000-2007), Secrétaire d'Etat aux Sports (2007-2009) et manager de Toulon (2011-2016) cherche à rapprocher les clubs français d'une sélection en berne depuis plusieurs années et en panne de solutions.

Une autre nouveauté voulue par Laporte allait dans le même sens: la mise en place d'un pool d'entraîneurs issus du Top 14 pour épauler le nouveau sélectionneur Jacques Brunel.

Bernard LaporteIcon Sport

Mais de Franck Azéma (Clermont) à Fabien Galthié (Toulon) en passant par Patrice Collazo (La Rochelle) à Pierre Mignoni (Lyon), tous les entraîneurs français les plus en vue ont décliné la proposition. Azéma, ancien adjoint de Brunel à Perpignan, a cependant envisagé d'intervenir auprès des Bleus lors de la tournée de juin chez les doubles champions du monde en titre néo-zélandais.

Seul Sébastien Bruno, adjoint de Mignoni à Lyon depuis 2015, a accepté de devenir dès à présent l'adjoint de Brunel, tout en restant sous contrat avec son club, qui le mettra à disposition tout au long du Tournoi des six nations.

Bruno a été nommé mercredi en même temps que deux autres ex-internationaux du temps où Laporte était sélectionneur et Brunel son adjoint: Jean-Baptiste Elissalde, ex-entraîneur adjoint de Guy Novès à Toulouse et libre depuis son départ du club en juin, et Julien Bonnaire, qui avait mis fin au même moment à sa carrière de joueur. Bruno sera en charge de la mêlée, Elissalde des trois-quarts et Bonnaire de la touche.