Beauxis : "Je veux vivre ce moment à fond"

Rugbyrama : Lionel, comment vivez-vous ce retour en équipe de France ?

Lionel Beauxis : Tous les sentiments se mêlent. Ça fait toujours plaisir de revenir à Marcoussis six ans après. C'est beaucoup de bonheur, d'émotions. Je pense à mon fils qui doit être fier que son papa joue en équipe de France. C’est génial. Je pense à mes proches, à ma femme qui a été là, qui m’a beaucoup soutenu dans les mauvais moments que j’ai vécus mais qui m’ont servi à me construire. Je suis comme lors de la première sélection. Mais je suis le plus ancien, ça pique (sourire).

Lionel Beauxis arrivant à Marcoussis le 31/01/2012Icon Sport

Vous pensiez vraiment qu’un retour était possible ?

L.B : Le principal était de faire de beaux matchs avec mon club. Je n'ai jamais fermé la porte mais je me concentre sur Lyon pour faire de bonnes performances. La remise en question est là, chaque week-end. Je n'avais pas le temps de jeux que j’espérais à Bordeaux. Avec un groupe formidable à Lyon, j'ai pu franchir de nouveau les étapes, reprendre la confiance que j'avais perdu ces dernières années.

" Pierre (Mignoni) m’a remis en selle, m’a redonné confiance "

Comme vous le rappelez, vous n’avez pas connu que des bons moments en équipe de France…

L.B : Je ne pense pas vraiment à ces moments difficiles en équipe de France, c’est passé. Je ne peux pas revenir dessus malheureusement. Je suis arrivé très jeune en équipe de France. Mais j’allais pas dire non. Il y avait beaucoup de pression. J’ai découvert l’équipe de France lors du Tournoi 2007 avant de faire la Coupe du monde. J’ai de suite changé de statut. Ce n’était pas évident. J’ai cumulé les pépins de malchance. Je voyais que je ne revenais pas au même niveau. Dès que je revenais, je rechutais. Maintenant, j’ai plus d’expérience, je connais mieux mon corps.

Qu’est-ce qui a changé entre le Lionel Beauxis de 2007 et de 2018 ?

L.B : L'âge surtout. Je suis devenu papa. Il y a eu une prise de maturité et l'expérience de ces dix saisons dans le Top 14. Je ne me prends pas la tête. Pierre Mignoni qui est venu me chercher m'a remis en selle, m'a redonné confiance.

Lionel Beauxis serrant la main de Pierre MignoniIcon Sport

" Je suis plus ouvert qu’avant "

C’est un avantage de bien connaître Jacques Brunel et le staff ?

L.B : Oui, ça aide. Après, c'est surtout du travail personnel, aller aussi vers les autres joueurs. Je suis plus ouvert qu’avant. Lors de l'entrainement de ce matin, on m'a beaucoup aidé, beaucoup parlé, pour que j'apprenne tous les systèmes. Ça va venir au fur et à mesure de la semaine. Je veux vivre ce moment à fond.