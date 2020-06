World Rugby reporte ses décisions sur le calendrier international en 2020

Il est urgent... d'attendre. Telle pourrait être la devise de la fédération internationale de rugby quant à la programmation des futurs matches internationaux. "World Rugby se félicite de l'engagement pris entre les principales parties prenantes du jeu de poursuivre le dialogue concernant les ajustements potentiels du calendrier international mondial", a-t-elle indiqué dans un communiqué publié lundi, qui précise qu'une décision finale sur le calendrier 2020 sera prise "le 30 juin par le conseil de World Rugby".

Sur invitation de l'instance dirigeante, les six nations du Tournoi, les quatre du Rugby Championship, les Lions britanniques et irlandais, l'organisateur des Coupes d'Europe l'EPCR et les trois ligues européennes (Premiership, Top 14 et Pro 14) étaient en effet réunies en visioconférence pour entamer les discussions autour d'une nécessaire refonte du calendrier. "La pandémie de Covid-19 ayant un impact significatif sur le calendrier 2020 et les finances des fédérations et des clubs, toutes les parties ont reconnu la nécessité de convenir d'une solution de compromis qui permette à la fois aux compétitions nationales et internationales de se terminer cette année", ajoute le communiqué.

Vidéo - Slimani et le XV de France : "Je n'ai pas annoncé que c’était terminé" 00:44

6 matches pour les Bleus à l'automne ?

"En l'absence d'un alignement complet, des échanges d'information et des discussions supplémentaires seront entrepris avec toutes les parties concernant la viabilité des ajustements proposés pour les week-ends de mise à disposition des joueurs internationaux en 2020 stipulés par l'article 9 (sur la mise à disposition des joueurs, NDLR)", explique World Rugby, qui estime que "ces ajustements permettront de jouer les matches reportés dans une fenêtre ajustée à partir d'octobre tout en permettant l'achèvement des compétitions de clubs existantes".

Dans un communiqué transmis à l'AFP, "la LNR et la Premiership ont regretté durant la réunion être mis devant le fait accompli, sans consultation préalable". "La LNR et la Premiership considèrent que cette réunion doit être le début du processus de négociation qui doit répondre aux enjeux du rugby mondial sans sacrifier le rugby professionnel et l'édifice du rugby français. (...) Concernant le calendrier de la saison prochaine, La LNR et la Premiership s'opposent à une modification précipitée de l'article 9, tout en restant ouvertes à des échanges avec les fédérations de gré à gré pour renforcer le nombre de matches internationaux dès 2020 et en réponse à la situation exceptionnelle du Covid-19".

A l'automne, les Bleus pourraient ainsi rattraper trois matches, contre l'Irlande (Tournoi des six nations) et face à l'Argentine (les deux de la tournée de juillet), avant d'affronter l'Australie, l'Afrique du Sud et la Géorgie.