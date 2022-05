Willemse blessé, Anoeta possible terre d'accueil des demies de Top 14... Les cinq infos de ce mardi

Willemse, touché au genou, ne jouera plus de la saison

Le MHR va finir sa saison sans son deuxième ligne international, Paul Willemse ! Les examens passés en ce début de semaine ne sont pas rassurants et confirment les craintes du staff montpelliérain. Avec une rupture du ligament latéral médial du genou, il manquera huit semaines de compétition affirme le club héraultais dans un communiqué.

Touché au genou et sorti lors de la rencontre face à Lyon ce samedi, Willemse était jusqu'alors en attente des résultats médicaux. Un nouveau coup dur pour Montpellier, qui après la blessure au genou d'Arthur Vincent en début de saison et celle à l'épaule de Cobus Reinach récemment, va finir la saison sans plusieurs de ses cadres. Actuellement premiers du championnat, les Montpelliérains n'ont plus le droit à l'erreur en vue d'une possible qualification directe en demi-finale du Top 14.

Saint-Sébastien en pole pour les demies de 2023

Le stade d'Anoeta, enceinte sportive de Saint-Sébastien, pourrait bien recevoir les demi-finales du Top 14 en juin 2023. Après le succès de la délocalisation de la finale 2016 à Barcelone, la Ligue nationale de rugby envisage de faire de même avec la commune du Pays basque espagnol.

Après la première historique à Nice cette saison, Saint-Sébastien est l'option numéro 1 pour recevoir les demi-finales de la prochaine édition du Top 14. Les dirigeants de la Ligue Nationale de Rugby ont en tête la réussite de la délocalisation de la finale 2016 à Barcelone (victoire du Racing 92 contre Toulon) devant 99 124 personnes. L'idée serait de profiter de l'ancrage très fort du rugby dans le Pays basque pour vivre une fête autour de ces matchs couperets. Ainsi, le stade d'Anoeta, dont la capacité est de 39 500 places, pourrait devenir l'enceinte des demies en juin 2023.

Sansus et Fall en lice pour le titre de meilleure joueuse du Tournoi

Ce n'est pas forcément une surprise, mais deux joueuses de l'équipe de France sont nominées pour le titre de meilleure joueuse de la compétition. La demi de mêlée, Laure Sansus et la deuxième ligne, Madoussou Fall sont en lice pour rafler la mise. Deux Anglaises complètent le quatuor : Marlie Packer et Sarah Bern.

Même si grâce à leur grand chelem, les deux joueuses anglaises partent avec une longueur d'avance, les deux françaises ont de beaux arguments à faire valoir. Lause Sansus a tout simplement inscrit six essais et délivré six passes décisives en cinq rencontres de disputées. Véritable poison ballon en main, elle aura été sans contestation possible la meilleure joueuse française durant la compétition. Pas loin derrière, Madoussou Fall aura également impressionné. La Bordelaise surpuissante n'aura jamais cessé de faire reculer ses adversaires grâce à ses percussions destructrices.

Laure Sansus - XV de France fémininIcon Sport

Chalureau à Montpellier jusqu'en 2025

Montpellier verrouille un de ses joueurs importants. Ce mardi, le clug héraultais a officialisé la prolongation de Bastien Chalureau (30 ans). Le deuxième ligne a prolongé son contrat au MHR jusqu'en 2025. Cette saison, l'ancien joueur du Stade toulousain a pris une autre dimension dans la cage de la formation managée par Philippe Saint-André.

Au-delà de cette prolongation, Bastien Chalureau pourrait bien être un des maillons forts du MHR pour cette fin de saison. Ce mardi, le club héraultais a également officialisé la blessure de Paul Willemse, forfait jusqu'à la fin de la saison. Chalureau pourrait bien être le titulaire à droite de la deuxième ligne avec l'absence de l'international français.

Plus de peur que de mal pour Romain Taofifenua

L'hécatombe au niveau des deuxièmes ligne tricolores ne va pas se poursuivre. Quelques heures après la forfait de Paul Willemse pour la fin de saison, l'inquiétude était de mise pour Romain Taofifenua (31 ans), lui aussi touché au genou. Selon Le Progrès, plus de peur que de mal pour le Rhodanien, qui souffrirait seulement d'une simple contusion au genou gauche.

Cette blessure, moins grave que prévue, devrait permettre à l'ancien Toulonnais de tenir sa place en Challenge Cup face à Glasgow. Pour rappel, le Lou joue pour une place en demie de la "petite" Coupe d'Europe ce samedi soir (21 heures) sur sa pelouse du Matmut Gerland.