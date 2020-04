Votez pour votre charnière préférée - 1/8 (5) Stringer-O'Gara vs De Klerk-Pollard !

Stringer - O'Gara

"Drop at goal, Grand Slam at stake... He's got it !!!" Ces mots mythiques du commentateur irlandais Ryle Nugent sont à jamais inscrits sous le signe de la charnière Stringer - O'Gara. Une transmission puis un drop qui, à la 78ème minute de ce Pays de Galles - Irlande, offrent au XV du Trèfle son premier Grand Chelem depuis 1948. Le point d'orgue d'une d'une association qui aura commencé dès l'école primaire.

Peter Stringer (98 sélections) était surnommé "Terrier" pour son petit gabarit (1,70m, 75 kg) mais aussi pour sa capacité à se faufiler partout et à ne jamais rien lâcher. Véritable professionnel de la "cuillère", il a stoppé net de nombreuses attaques adverses grâce à ce geste. Offensivement, il sentait très bien les coups et mettait alors à profit sa fréquence d'appuis et sa capacité d'accélération, en témoigne son essai de filou lors la finale de H Cup 2006 face à Biarritz. Quant à Ronan O'Gara, on parle là du deuxième irlandais le plus sélectionné de tous les temps (128 capes) derrière Brian O'Driscoll. Il est le scoreur le plus prolifique du XV du Trèfle avec 1083 points inscrits en carrière. D'un précision chirugicale au pied et capable de grandes inspirations à la main, il est le numéro 10 emblématique de l'Irlande.

Surtout, il est difficile de trouver une charnière plus indissociable dans l'histoire du jeu. Tous deux issus de la génération 1977, Stringer et O'Gara ont été ensemble durant toute leur scolarité, de l'école primaire jusqu'à l'Université de Cork, avant de former la charnière historique du Munster des années 2000, remportant deux Coupes d'Europe en 2006 et 2008. Côté sélection, ils ont porté le maillot vert ensemble à 80 reprises, avec donc comme sommet le Grand Chelem de 2009. ''Quand on est en équipe d'Irlande, Ronan a été, est et sera toujours mon seul vrai repère'', a déclaré un jour Stringer. De quoi planter le décor...

De Klerk - Pollard

Une paire plus récente, moins légendaire mais tout aussi talentueuse. Si les Springboks ont été champions du monde au Japon, c'est en partie parce que leur charnière a été sur nuage tout au long de la compétition. Faf de Klerk fut notamment une des révélations de la compétition aux yeux du grand public. Le demi de mêlée de 28 ans, petit mais solide (1,73m, 80 kg) est une véritable teigne capable de réaliser des placages offensifs sur des joueurs lui rendant parfois 30 kilos. Impérial dans son rôle de neuvième avant, il possède également un jeu au pied très précis qui lui permet de soulager son équipe ou de mettre l'adversaire sous pression.

Appelé pour la première fois chez les Boks en 2016, il n'a été associé qu'à partir de juin 2018 à Handré Pollard. Présenté à ses débuts comme un véritable crack, Pollard, qui a connu sa première sélection à 20 ans, a mis du temps avant de devenir le patron des Springboks. Soumis à la concurrence de Morné Steyn ou d'Elton Jantjies, l'anicen ouvreur des Bulls a véritablement pris les reines de l'équipe depuis son association avec de Klerk. Numéro 10 athlétique (1,88m, 94 kg) et doté d'une bonne pointe de vitesse, il possède surtout un pied très précieux, tant dans la longueur de son jeu d'occupation que dans sa précision face aux perches. Aujourd'hui à Montpellier, il tarde à retrouver le niveau qui lui a permis d'être sur le toit du monde.

Véritable trouvaille de Rassie Erasmus, l'association De Klerk-Pollard a été le relai parfait entre avant et trois-quarts durant une année 2019 exceptionnelle : victoire dans le Rugby Championship, puis troisième sacre mondial à l'automne. Une paire détonnante qui, au vu de l'âge des deux joueurs concernés (28 et 26 ans) a encore de beaux jours devant elle.