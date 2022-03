Un jeune rugbyman de Vitry appelle aux dons pour une action humanitaire à la frontière ukrainienne

C’est l’histoire d’un rugbyman "qui ne veut pas rester devant son écran les bras croisés". Cette histoire, c’est celle d’Adrien Bonnemayre, ancien pensionnaire du Toulouse Université Club et actuel joueur de Vitry.

Également arbitre à ses heures perdues, le jeune homme a décidé de mettre la main à la pâte pour apporter de l’aide à la population ukrainienne, confrontée à la guerre depuis maintenant une vingtaine de jours.

L’objectif ? Apporter de la nourriture (des produits directement consommables), des produits d’hygiène, des bouteilles d'eau, des produits pour bébés ou encore des duvets à la frontière entre la Pologne et l’Ukraine. Adrien appelle donc aux dons pour pouvoir apporter le plus de biens possibles aux personnes ukrainiennes présentes sur place, surtout des femmes et des enfants.

D’autant plus que le convoi sera long et compliqué. Le départ est prévu ce jeudi 24 mars pour une arrivée dans la journée de vendredi. Un voyage d’au moins 17 heures pour arriver à la ville de Chlm. Le retour est programmé le samedi, avec possiblement des réfugiés à bord des véhicules, vidés sur place de leur marchandise. En parlant de véhicule, le jeune rugbyman en appelle également à la solidarité des clubs pour tenter de se voir prêter des véhicules pouvant accueillir plusieurs personnes à bord.

Si jamais vous voulez contribuer à cette action humanitaire, vous pouvez contacter Adrien sur le numéro de téléphone inscrit sur cette affiche, ou déposer directement les produits donnés à l’adresse également inscrite sur la photo.

Pour ceux qui souhaitent faire une participation financière, une cagnotte a également été mise en place, vous pouvez la retrouver en cliquant sur ce lien : https://lydia-app.com/collect/41197-convoi-humanitaire-ukraine/frfbclid=IwAR1v15m6cg9S3YDqlGf7HZ6wNFLO1evHxh2pehlPcJ4o1Ni023qrdeyvbKk