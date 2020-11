Un énième match de Top 14 reporté, Dupont meilleur joueur du Tournoi... Les 5 infos de ce vendredi

Sonnes devrait débarquer à Agen

C'est une information Midi Olympique. Sans manager depuis l'éviction de Christophe Laussucq, le SUA et son président Jean-François Fontenau auraient trouvé le futur staff. Il s'agirait, comme présenti depuis plusieurs jours, de Régis Sonnes. Ce dernier serait accompagné par Jalil Narjissi et Sylvain Mirande. Ces trois hommes ont un point commun : ils sont tous passés par Agen. L'information devrait être officielle dans les prochains jours.

Montpellier - Stade français reporté

La rencontre entre Montpellier et le Stade français devait se jouer ce samedi à 18h15. IL n'en sera rien. En effet, le MHR a averti la LNR que des cas positifs et des cas contacts avaient été détectés dans l'effectif. La date de report n'a pas été précisé mais les Cistes en sont donc à l'heure actuelle à trois matchs reportés.

Lyon - Montpellier, deuxième match en semaine

Justement, l'un des deux autres rencontres a trouvé sa date de report ce vendredi. En effet, le match entre Lyon et le MHR a été reporté au mercredi 6 janvier 2021 à 18h45. Il s'agit là d'un deuxième report en semaine après celui annoncé jeudi entre Castres et Brive qui, lui, aura lieu le mercredi 3 décembre. Mais la liste ne devrait pas s'arrêter là.

Antoine Dupont meilleur joueur du Tournoi 2020

Belle récompense pour Antoine Dupont et le XV de France. Le demi de mêlée du Stade toulousain a été élu meilleur joueur du Tournoi des 6 Nations 2020. Il faisait face à CJ Stander, Maro Itoje, Ben Youngs et deux de ses compatriotes, Grégory Alldritt et Romain Ntamack. Il devient le premier français à recevoir cette distinction depuis sa création en 2004.

Kolbe indisponible jusqu'à fin novembre

Avec la longue période doublon, Toulouse se serait bien passer de cela. Toucher à la crête iliaque, Cheslin Kolbe sera indisponible environ jusqu'à la fin du mois de nomvembre car six semaines à partir de sa blessure survenue à Brive le 17 octobre.