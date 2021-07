La Rochelle : Tanguy condamné à quatre mois de prison avec sursis

Le deuxième ligne du Stade rochelais, Mathieu Tanguy, 25 ans, a été condamné jeudi 22 juillet à 4 mois de prison avec sursis et à payer une amende de 2 500 euros pour violences en réunion. Il répondait devant le tribunal de La Rochelle pour des faits qui se sont déroulés le 8 décembre 2019, vers 2 heures du matin, dans une discothèque rochelaise située à proximité de la préfecture. "Mathieu Tanguy a également été accompagné dans une démarche de suivi individuel, le club souhaitant assumer son rôle éducatif envers son joueur", a réagi le Stade rochelais dans un communiqué alors que le joueur a reconnu devant le tribunal a aussi été sanctionné par son employeur en suspendant une partie de son salaire et en supprimant sa prime d’éthique.

UBB : l’Italien Mori en renfort

En provenance de la province italienne de Zebre Rugby, le trois-quarts international italien Federico Mori (20 ans, 9 sélections), qui a connu sa première sélection en octobre, s’engage avec l’Union Bordeaux-Bègles pour les deux prochaines saisons. Auteur de 3 essais en 11 matchs la saison dernière, Mori est également international italien à VII. Il rejoint l’UBB avec effet immédiat.

Béziers : officiel pour Votu, le staff s’étoffe

Ce n’était pas un secret mais le club de Béziers a officialisé cette semaine le recrutement de l’ailier fidjien de Pau, Watisoni Votu (36 ans, 12 sélections), pour une saison, soit jusqu’en 2022. Par ailleurs, le troisième ligne Jean-Baptiste Barrère a signé une prolongation de contrat de deux saisons. Enfin, l’encadrement sportif évolue avec l’arrivée de Karne Kaufana. L’ancien centre tonguien, passé par Narbonne et Agde, prendra en charge les trois-quarts. L’ancien arrière Jérôme Porical sera à ses côtés et sera notamment le spécialiste du jeu au pied et des sorties de camp.