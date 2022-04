C'est imminent ! Le très prometteur talonneur Loris Zarantonello et le troisième ligne centre Martin Devergie, devraient poursuivre l'aventure dans le Lot-et-Garonne, la saison prochaine. Le jeune talon, formé au club, enchaîne les bonnes performances cette saison. "L'objectif est de le conserver sur deux saisons. Cela devrait se décanter très vite", annonce son président Jean-François Fonteneau, dans nos colonnes.

PRO D2 - SUA - Loris ZarantonelloIcon Sport

L'issue devrait en effet être identique pour Martin Devergie. Le numéro 8 agenais, prêté par Montpellier, fait partie des joueurs les plus utilisés par Bernard Goutta en Pro D2. "On a quasiment abouti à un contrat sur la durée (3 ans). Après vous savez, il y a des joueurs avec qui l’on va signer, mais qui auront des clauses Top 14. S’agissant de Martin en tout cas, sauf retournement de situation, cela va se faire", achève Fonteneau. Cette saison, c'est 15 apparitions (dont 13 titularisations) et deux essais pour Devergie avec les octuples champions de France.