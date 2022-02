Leicester : Ashton finira la saison chez les Tigers

Sans club depuis son départ prématuré de Worcester en décembre dernier, Chris Ashton (34 ans, 44 sélections) s’est engagé jusqu’à la fin de la saison avec Leicester, actuel leader de Premiership. L’ancien ailier du RCT va découvrir un sixième club anglais, après les Harlequins, Sale, les Saracens, Northampton et Worcester.

Bourg-en-Bresse : William revient, Seuvou débarque

Théo William (21 ans) continue ses allers-retours. Le troisième ligne du Lou a effectué son retour à Bourg-en-Bresse, avec qui il devrait terminer la saison. Le jeune joueur, arrivé comme joker médical d’Adrien Buathier fin janvier, avait quitté l’USBPA après deux matchs pour renforcer Lyon, confronté à des soucis d’effectif. Bourg-en-Bresse a par ailleurs obtenu l’engagement d’un joueur supplémentaire en la personne du deuxième ligne Jone Seuvou (26 ans). Le Fidjien, passé par Carcassonne notamment, arrive en provenance d’Aubenas-Vals.

Mont-de-Marsan : c’est fait pour Sordoni, Even rempile

Le Stade montois vient de finaliser le recrutement d’un pilier supplémentaire. Lucio Sordoni, 23 ans, international argentin qui a porté les couleurs des Jaguares et des Melbourne Rebels, s’est engagé avec le club landais. Il rejoint ses compatriotes Carlos Muzzio, José Luis Gonzalez, Lucas Mensa et Leandro Cedaro. Dans le même temps, le staff a prolongé d’un an le contrat de son polyvalent trois-quarts Jules Even (23 ans).