Le Lou tiendrait le successeur de Charlie Ngatai. En partance, le Néo-Zélandais laissera un petit vide derrière lui à la fin de la saison. Ce vide pourrait être comblé par le joueur de la Western Force Kyle Godwin (29 ans).

Passé par le Connacht entre 2018 et 2020, ce dernier aurait d'ores et déjà donné son accord au club lyonnais. Capable de joueur au centre, à l'aile et de dépanner à l'ouverture, l'Australien compte une sélection avec les Wallabies. C'était en novembre 2016, face au XV de France.