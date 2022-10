Racing 92 : c’est fait pour Habosi, Tuisova pourrait le suivre

Vinaya Habosi (22 ans, en photo) sera Racingman l’été prochain, comme révélé sur rugbyrama.fr. L’ailier fidjien, révélation du dernier Super Rugby, a donné son accord au club francilien. C’est un joli coup de la part des recruteurs des Hauts-de-Seine, l’UBB et La Rochelle ayant aussi été en lice pour enrôler l’ancien finisseur des Fidjian Drua. Toujours pour le fond du terrain, Josua Tuisova (28 ans, 17 sélections) a, comme annoncé dans ces colonnes, rencontré les dirigeants du Racing 92 il y a trois semaines.

L’ailier ou centre, en fin de contrat avec le Lou, fait partie des pistes prioritaires pour donner un nouvel élan aux lignes arrière même si la piste Damian Penaud (26 ans, 34 sélections) reste envisagée. De son côté, Josua Tuisova, qui aimerait basculer au poste de centre, attendrait de recevoir les offres de La Rochelle et celle de Lyon avant de se décider définitivement. Le président du Lou Yann Roubert a d’ailleurs indiqué, samedi, qu’à sa connaissance, rien n’était encore finalisé concernant son joueur vedette : "Josua a signé au Racing 92 ? Pas que je sache, pas qu’il sache non plus d’après ce qu’il m’a dit. On dira les choses comme elles sont quand elles seront officielles. Mais pour Josua, pour moi, on est encore en discussions."

Racing 92 (2) : Stridgeon à la place de Giroud

Renversement de situation : Thibault Giroud n’intégrera finalement pas l’encadrement du Racing 92 après la Coupe du monde. C’est par le biais d’un communiqué de presse plutôt explicite que les dirigeants franciliens ont annoncé, vendredi en fin d’après-midi, que le directeur de la performance du XV de France ne s’engagerait pas dans les Hauts-de-Seine comme il en avait été question il y a quelques semaines.

À ce sujet, une source proche du dossier nous rapportait une incompatibilité d’humeur entre Stuart Lancaster, le manager anglais qui dirigera le club l’an prochain, et l’actuel membre du staff tricolore, dont le travail est unanimement salué dans le monde du rugby français ou international. Le Racing 92 a déjà trouvé celui qui prendra le poste initialement promis à Thibault Giroud : comme évoqué en page 2, il s’agit de l’Anglais Paul Stridgeon.

Le Bok Koch au Stade français ?

En quête d’un pilier droit depuis plusieurs semaines pour compenser l’absence longue durée de Paul Alo-Emile, le Stade français pourrait enrôler le Springbok Vincent Koch (32 ans, 32 sélections). L’expérimenté international sud-africain est arrivé aux Wasps cet été après six saisons passées au sein des Saracens. La situation financière du club de Coventry devrait conduire au départ de l’ancien joueur des Stormers, sacré champion du monde en 2019 et également double champion d’Angleterre et d’Europe avec les Sarries.