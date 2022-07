"Je suis content d’intégrer ce club et j’ai vraiment hâte de découvrir le groupe, s'est réjoui Maravat, dans un communiqué publié par le club. Le CO a l’air proche de ses supporters, doté de vraies valeurs, et j’apprécie ces côtés-là. C’est un nouveau défi pour moi, je suis impatient de le débuter !" Castres continue donc de se renforcer en vue de la saison prochaine. Plusieurs joueurs de Pro D2 se sont notamment engagés avec le vice-champion de France.

Parmi eux, on retrouve Azar (Carcassonne), Usarraga (Bayonne), Doubrère (Mont-de-Marsan) ou encore Séguret (Grenoble). L'objectif du titre en Top 14 passera donc notamment par les performances de ces joueurs-là ! La reprise des entraînements est prévue le 17 juillet prochain.