Un contrat de deux ans est sur la table.Le Transalpin évolue depuis six ans en Angleterre où il a porté les couleurs d’Exeter avant de rejoindre son club actuel des Harlequins. Il n’a plus joué en compétition depuis décembre 2019 et une grave blessure à un genou.Mais la semaine passée, le club londonien l’a rajouté sur sa liste européenne, signe qu’il est de nouveau opérationnel et qu’il devrait retrouver les pelouses prochainement.