Il s'appelle Maika Sivo, est de nationalité fidjienne et, depuis deux ans, fait les beaux jours des Parramatta Eels, l'un des plus gros clubs du championnat de rugby à 13 australien. Agé de 27 ans, Maika Sivo (1,86m et 90 kg) a marqué 37 essais en 46 apparitions avec les Eels et fait si forte impression de l'autre côté du monde que les observateurs le comparent déjà à un certain... Semi Radradra !

Selon nos confrères du Sydney Morning Herald, le spectaculaire ailier mélanésien aurait aujourd'hui des contacts sérieux avec le Racing 92, lequel voudrait l'enrôler pour remplacer Teddy Thomas sur l'aile droite de l'attaque francilienne. Si le transfert se finalise et que l'arrivée de Gaël Fickou est confirmée dans les jours à venir, le club des Hauts de Seine frappera alors un grand coup sur le marché des transferts !