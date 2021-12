L’UBB attend la réponse d’Urios, Pau recrute une pépite française... Les coulisses du mercato

L’UBB attend la réponse d’Urios

En fin de contrat en juin 2023, Christophe Urios étendra-t-il son aventure girondine au-delà de ce terme initial ? Le manager doit donner réponse ce lundi à son président Laurent Marti après un dernier entretien entre les deux hommes.Comme déjà évoqué dans ces colonnes, la direction de l’UBB lui a transmis une offre portant sur un nouveau bail de deux ans, soit jusqu’en juin 2025. Ces derniers jours, Urios se posait encore des questions. L’UBBa essayé d’apporter le maximum de garanties à son technicien quant à l’envergure du projet et aux moyens alloués. Cela sera-t-il suffisant pour le convaincre de dire oui dès à présent ? Verdict dans les heures ou jours à venir. L’ancien talonneur (55 ans) a débarqué à l’été 2019 en Gironde en provenance de Castres. À noter que les discussions ne portent que sur le cas d’Urios et non sur celui de ses adjoints.

Agen : la Section paloise s’offre Gailleton

Grande révélation de la saison agenaise, le jeune trois-quarts centre émilien Gailleton (18 ans) était sur les tablettes de plusieurs écuries de l’élite, dont Toulouse, Clermont et Pau. Auteur de huit apparitions cette saison avec le SUALG en Pro D2, pour sept titularisations, la pépite lot-et-garonnaise a opté pour la Section paloise.Selon nos informations, le joueur (partenaire d’entraînement du XV de France lors de tournée d’automne, durant la semaine précédant le match contre la Nouvelle-Zélande) s’est engagé pour les trois années à venir en faveur de la Section paloise. C’est un gros coup réalisé par le club béarnais, lequel poursuit son rajeunissement de l’effectif et son recrutement axé sur les talents de demain, selon le projet mené par le manager Sébastien Piqueronies.

Pro D2 - Emilien Gailleton (Agen) contre RouenIcon Sport

Bristol : le Parisien Veainu dans le viseur

Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le Stade français, Telusa Veainu (30ans, 13 sélections) devrait en principe encore évoluer dans le club de la capitale la saison prochaine. Mais l’arrière tongien serait, selon des médias britanniques, dans le viseur des BristolBears pour remplacer Charles Piutau, en partance.