L'Union Bordeaux-Bègles a trouvé le talonneur qu’elle recherchait. Laurent Marti a annoncé la nouvelle lundi sur France Bleu Gironde, tout en refusant de dévoiler l’identité de la recrue en question : "On l’a trouvé ce joueur mais je ne peux pas donner son nom parce que ce n’est pas signé, a déclaré le président. Et deuxièmement, il y a une clause de confidentialité au moins jusqu’à fin février. On va essayer de la respecter s’il n’y a pas de fuites."

Qui est donc l’heureux élu ? Le nom du Parisien Silatolu Latu (26 ans, 19 sélections) avait été évoqué et une piste écossaise a circulé (Stuart McInally ?). Selon les informations de Midi Olympique, ce talonneur serait finalement sud-africain et se nommerait Joseph Dweba (24 ans). Le joueur des Cheetahs n’a jamais été sélectionné avec les Boks mais il est précédé d’une réputation et de statistiques flatteuses : ce joueur explosif compte onze essais en vingt-six matchs de Pro14. Le Lou, Castres et les Sharks s’étaient aussi intéressés à son profil. Joseph Dweba remplacerait numériquement Adrien Pélissié, en partance pour Clermont, et devrait être associé à Maxime Lamothe, actuellement à Bayonne, et Clément Maynadier.

Currie Cup - Joseph Dweba (Cheetahs) contre les Golden LionsIcon Sport

Bordeaux-Bègles n’est pas le seul club à être actif sur le marché des talonneurs. Le Lou cherche activement et pourrait être amené à engager deux nouveaux spécialistes du poste : en ce début d’année, les dirigeants rhôdaniens ont rencontré le Grenoblois Étienne Fourcade (22ans) et le talonneur américain de Worcester Joseph Taufete’e (27ans, 33 sélections). En cas de double recrutement, Jérémie Maurouard (27 ans) et Badri Alkhazashvili (24 ans), tous deux sous contrat, se retrouveraient probablement sur la liste des partants en juin prochain.

Ça bataille pour Fourcade

