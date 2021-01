Brive : Hirèche parti pour durer

"On va voir, on en discute." Comme il l’avait laissé entendre dans ces colonnes lundi, Saïd Hirèche (35 ans) envisage de poursuivre sa carrière la saison prochaine. Selon RMC, les discussions pour une prolongation de contrat du troisième ligne et capitaine corrézien jusqu’en juin 2022 sont en passe d’aboutir

Toulouse : Mallia est arrivé

Comme révélé par Midi Olympique dans son édition du 14 décembre, Juan Cruz Mallia (24 ans ; 6 sélections) va porter les couleurs du Stade toulousain jusqu’à la fin de saison en qualité de joueur supplémentaire. Le président Didier Lacroix a officialisé la venue de l’international argentin ce mardi : "Avec l’équation qui est la nôtre sur les joueurs blessés, avec notamment l’absence actuelle de Lucas Tauzin ou de Romain Ntamack, on avait besoin d’un centre qui peut jouer partout derrière." Arrivé à Toulouse mardi après-midi, Mallia ne commencera l’entraînement avec ses partenaires qu’en début de semaine prochaine, en raison des protocoles sanitaires à respecter, et postulera donc pour le déplacement à La Rochelle le 31 janvier.

Agen : Tolot prolonge, Rokoduru sur le départ

L’ailier-arrière Loris Tolot (27 ans) prolonge l’aventure pour trois ans avec le SUALG, son club formateur. À l’inverse, Timilai Rokoduru (28 ans) risque de s’en aller. L’ailier fidjien aurait des touches en Top 14, selon La Dépêche du Midi.

Bayonne : Officiel pour Ducat

Guillaume Ducat (24 ans) continuera bien l’aventure à Bayonne. Le deuxième ligne, capé avec les Bleus face à l’Angleterre en décembre, a officiellement signé un nouveau contrat le liant à l’Aviron jusqu’en juin 2023. Courtisé par plusieurs écuries de Top 14, le nouvel international reste donc fidèle au club dont il porte les couleurs depuis 2015 après avoir été formé à Tarbes.