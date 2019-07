O'Connor, 29 ans, qui n'a plus joué en sélection depuis six ans, avait déjà rejoint la semaine dernière en Afrique du Sud le groupe australien qui prépare le Rugby Championship contre les Springboks, samedi à Johannesburg. Son club anglais des Sharks de Sale avait accepté de le libérer le mois dernier pour qu'il puisse rejouer en équipe nationale, mais il avait encore besoin de s'engager avec une province australienne, puisque les Wallabies doivent jouer dans leur pays pour être sélectionnables.

O'Connor a signé un contrat de deux ans et demi avec les Reds, a confirmé mardi l'équipe australienne de Super rugby, le championnat des provinces de l'hémisphère Sud. "Je souhaite simplement dire à quel point je suis reconnaissant qu'une telle opportunité me soit à nouveau accordée", a déclaré le joueur aux 44 sélections depuis Johannesburg. "Il y a eu beaucoup de travail en coulisses et de nombreuses personnes m'ont accordé leur confiance, donc mon seul objectif désormais est de faire de mon mieux", a ajouté le joueur, exclu de la sélection il y a six ans, à la suite d'une série d'incidents extra-sportifs.

L'arrière polyvalent n'avait que 23 ans lorsque les Wallabies avaient résilié son contrat en 2013 après l'avoir empêché de prendre un vol entre Perth, sur la côte occidentale de l'Australie, et Bali (Indonésie) pour état d'ivresse. En 2017, à Paris, il avait également été arrêté et condamné pour possession de cocaïne lorsqu'il portait les couleurs du RC Toulon. Il avait été transféré la même année à Sale. "Je me rends désormais compte que le rugby est un cadeau et je veux que mon retour inspire d'autres jeunes hommes qui peuvent être un perdus en ce moment", a déclaré le trois-quarts.

Pour Scott Johnson, directeur du rugby australien, il est désormais temps de "laisser parler le rugby" d'O'Connor. "Il est mûr et comprend maintenant son rôle de leader sur et en-dehors du terrain", a-t-il ajouté. Le Rugby Championship, qui débute samedi avec un format réduit de trois journées, servira aux quatre grandes nations du Sud (Afrique du Sud, Argentine, Australie et Nouvelle-Zélande) à préparer la Coupe du monde au Japon (20 septembre-2 novembre).