Les clubs se renforcent pour un championnat de plus en plus relevé. Lyon réussi de très bons coups avec Tuisova, Geraci ou encore Bamba. Toulouse, avec un groupe déjà bien étoffé doit se renforcer avec la Coupe du monde en septembre et en octobre. Les hommes d'Ugo Mola vont pouvoir compter notamment sur les arrivées de l'international à 7 Werner Kok et du Bayonnais, Maxime Marty. Bayonne pour son retour en Top 14 pourra compter sur l'expérience de joueurs comme Census Johnston, Djibril Camara ou encore Edwin Maka.

Agen

Arrivées :

Malino Vanaï (pilier, Montauban), Kamaliele Tufele (pilier, La Rochelle), Walter Desmaison (pilier, Mont-de-Marsan), Joel Sclavi (pilier, Angoulême), Clément Martinez (talonneur, Biarritz), Pierce Phillips (deuxième ligne, Worcester), Dylan Hayes (troisième ligne, Angoulême), Laurence Pearce (troisième ligne, Mont-de-Marsan),Raphaël Lagarde (ouvreur, Racing 92), Xavier Chauveau (ouvreur, Racing 92), Jordan Puletua (centre, Béziers), Nathan Decron (centre, Bordeaux-Bègles), Julien Jané (ailier, Bayonne), JJ Taulagi (arrière, Mont-de-Marsan),

Départs :

Xérom Civil (pilier, Carcassonne), Christiaan Van der Merwe (deuxième ligne, Carcassonne), Opeti Fonua (troisième ligne, Layrac), Ricky Januarie (demi de mêlé, Châteauroux), Lucas Rubio (demi de mêlée, pas conservé), Julien Hériteau (centre, Toulon), Fouad Yaha (ailier, Dragons Catalans).

Bayonne

Arrivées :

Census Johnston (pilier, Racing), Jean-Baptiste De Clerq (pilier, Oloron), Viliamu Afatia (pilier, Racing), Mariano Galarza (deuxième ligne, Bordeaux), Edwin Maka (deuxième ligne, Racing), Andre Gorin (deuxième ligne,Massy), Mat Luamanu (troisième ligne, Harlequins), Jean Monribot ( troisième ligne, Toulon), Tiuke Mahoni (troisième ligne, Shimizu Blue Sharks), Michael Ruru (demi de mêlée, Rebels), Malietoa Hingano (centre, Stade français), Djibril Camara (ailier, Stade français), Swan Cormenier (pilier, Albi). Johannes Petrus Graaf (demi d’ouverture, Massy) ; Brandon Fajardo (demi de mêlée, Pau) ; Alofa Alofa (ailier, Harlequins).

Départs :

Juan Pablo Orlandi (pilier, retraite) ; Kyle Whyte (pilier, London scottish), Bandisa Ndvolu (pilier, retour de prêt,des Sharks ), Gregory Arganèse (talonneur, retraite) ; Abdellatif Boutaty (non conservé, deuxième ligne), Adam Jaulhac (deuxième ligne, non conservé), John Beattie (troisième ligne, non conservé), Fabien Nabias (demi de mêlée, non conservé) ; Willie Du Plessis (demi de mêlée, non conservé) ; Tristan Tedder (demi de mêlée, retour de prêt de Toulouse) ; Alexandre Gouaux (demi de mêlée, Aurillac), Benjamin Thiéry (centre-ailier, retraite), Metuisela Talebula (ailier-arrière, non conservé) ; Julien Jané (ailier, Agen) ; Bastien Fuster (ailier, non conservé), Maxime Marty (ailier, retour de prêt de Toulouse), Martin Bustos-Moyano (arrière-ailier, non conservé).

Bordeaux-Bègles

Arrivées :

Zakharia El Fakir (pilier, retour de prêt de Béziers), Alexandre Flanquart (deuxième ligne, Stade français), Scott Higginbotham (troisième ligne, Reds), Maxime Lucu (demi de mêlée, Biarritz), Ben Botica (ouverture, Oyonnax), Rémi Lamerat (centre, Clermont), Yoram Moefana (centre, Colomiers), Iban Etcheverry (ailier, retour de prêt de Colomiers), Santiago Cordero (arrière-ailier, Exeter); Peceli Nacebe (ailier, retour de prêt de Brive).

Départs :

Viliamu Afatia (pilier, Bayonne), Gaetan Dominici (pilier, prêté à Tyrosse), Maxime Lamothe (talonneur, prêté à Bayonne), Mariano Galarza (deuxième ligne, Bayonne), Greg Petersson ( deuxième ligne, Newcastle), Tevita Houston (deuxième ligne, Biarritz), Ratuva (deuxième ligne, non conservé), Leroy Houston (troisième ligne, Biarritz), Luke Braid (troisième ligne, non conservé), Béka Gorgadze (troisième ligne, fin de contrat), Baptiste Serin (demi de mêlée, Toulon), Brock James (Ouverture, La Rochelle), Nathan Decron (centre, prêté à Agen,), Romain Lonca (centre-ouvreur,Biarritz), Lucas Lebraud (centre, Biarritz), Eto Nabuli (ailier, non conservé), George Tilsley (ailier, Perpignan).

Brive

Arrivées :

Mesake Doge (pilier, Timisoara Saracens), Hayden Thompson-Stringer (pilier, Saracens), Vano Karkadze (talonneur, Aurillac), Kitione Kamikamica (troisième ligne, Vannes), Irakli Tskhadadze (troisième ligne, Bordeaux), Esteban Abadie (troisième ligne, Racing), Julien Blanc (demi de mêlée, Pau), Quentin Delord (demi de mêlée, Lyon), Tedo Abzhandadze (ouvreur , Aia Kutaisi), Guillaume Galletier (Montpellier, centre), Alex Dunbar (centre, Newcastle), Setareki Bituniyata (ailier, Massy), Rico Buliruarua (arrière, Toulon).

Départs :

Demba Bamba (pilier, Lyon), Vivien Devisme (pilier, Lyon), Luka Goginava (pilier, Soyaux-Angoulême), Loick Jammes (talonneur, Provence rugby), Dominiko Waqaniburotu (deuxième ligne, Pau), Damien Lagrange (deuxième ligne, Provence rugby), Petrus Hauman (troisième ligne, retraite), Samuel Marquès (demi de mêlée, Pau), Bastien Gensana (ouvreur, Rumilly), Felix Le Bourhis (centre, Carcassonne), Benjamin Pètre (centre, Albi), Ken Bikadua (ailier, Suresnes), Nadir Megdoud (ailier, Beauvais).

Castres

Arrivées :

Karena Wihongi (pilier, Carcassonne), Matt Tierney (pilier, Pau), Hans N'Kinsi (deuxième ligne, Grenoble), Bastien Bourgier (demi de mêlée, Toulouse), Thomas Fortunel (ouvreur, Montauban), Filipo Nakosi (ailier, Toulon).

Départs :

Thibault Lassalle (deuxième ligne, Oyonnax), Yannick Caballero (troisième ligne, retraite), Yohan Domenech (demi de mêlée, Rouen), Yohan Le Bourhis (ouvreur, Oyonnax), David Smith (ailier, non conservé), Scott Spedding (arrière, retraite).

Clermont

Arrivées :

Max Lahiff (pilier, Bath), Mike Tadjer (talonneur, Grenoble), George Merrick (deuxième ligne, Harlequins), Faifili Levave (troisième ligne, La Rochelle), Rudy Paige (demi de mêlée, Central Cheetahs), Jake McIntyre (ouvreur, Agen), JJ Engelbrecht (centre, Stormers).

Départs :

Michaël Simutoga (pilier, Grenoble), Benjamin Kayser (talonneur, retraite), Flip Van der Merwe (deuxième ligne, retraite), Corentin Astier (deuxième ligne, Montauban), Damien Chouly (troisième ligne, Perpignan), Victor Kolelishvili (troisième ligne, non conservé), William Hutteau (demi de mêlée, non conservé), Patricio Fernandez (ouvreur, Lyon), Dorian Lavernhe (ouvreur, Aix), Rémi Lamérat (centre, Bordeaux-Bègles).

La Rochelle

Arrivées :

Reda Wardi (pilier, Béziers), Facundo Bosch (talonneur, Agen), Brock James (ouvreur, Bordeaux), Ronan O'Gara (entraîneur, Crusaders).

Départs :

Mohamed Boughanmi (pilier, Pau), Hikairo Forves (talonneur, Aix), William Demotte (deuxième ligne, Grenoble), Eric Marks (deuxième ligne, Vannes), Faifili Levave (troisième ligne, Clermont), Ryan Lamb (ouvreur, retraite), Paul Jordaan (centre, non conservé), Steeve Barry (ailier, Biarritz), Romaric Camou (ailier, Nevers), Benjamin Noble (ailier, Angoulême).

Lyon

Arrivées:

Xavier Chiocci (pilier, Toulon), Vivien Devisme (pilier, Brive), Demba Bamba (pilier, Brive), Badri Alkhazashvili (talonneur, Toulon). Kilian Geraci (deuxième ligne, Grenoble), Tanginoa Halaifonua (troisième ligne, retour prêt, Massy), Patricio Fernandez (ouvreur, Clermont), Josua Tuisova (ailier, Toulon), Clément Laporte (arrière, Agen).

Départs :

Albertus Buckle (pilier, retraite), Alexandre Menini (pilier, non conservé), Richard Choirat (pilier, non conservé), Virgile Lacombe (talonneur, entraîneur à Toulouse), Arthur Helmich (talonneur, Chambéry),François Van der Merwe (deuxième ligne, retraite), Deon Fourie (troisième ligne, Grenoble), Charl Mcleod (demi de mêlée, non conservé), Quentin Delord (demi de mêlée, Brive), Lionel Beauxis (ouvreur, Oyonnax), Adrien Séguret (centre, prêté à Mont-de-Marsan), Delon Armitage (arrière, retraite), Jone Tuva (ailier, prêté à Carcassonne).

Montpellier

Arrivées :

Jamie McKintosch (pilier, Pau), Guilhem Guirado (talonneur, Toulon), Caleb Timu (troisième ligne, Queensland Reds), Lucas de Coninck (troisième ligne, retour de prêt de Biarritz), Kahn Fotuali'i (demi de mêlée, Bath), Handré Pollard (ouvreur, Bulls), Anthony Bouthier (arrière, Vannes).

Départs :

Yvan Watremez (pilier, Biarritz), Yannick Arroyo (pilier, Béziers, prêt), Romain Ruffenach (talonneur, Biarritz), Ruan Piennar (demi de mêlée, non conservé), Julien Tomas (demi de mêlée, retraite), Alexandre Dumoulin (centre, Pau), Chris Kuridrani (ailier, Kagifa Samoa).

Pau

Arrivées :

Lucas Pointud (pilier Toulouse), Siegfried Fisi’ihoï (pilier, Paris), Mohamed Boughanmi (pilier, La Rochelle), Denis Marchois (deuxième ligne, Agen), Dominiko Waqaniburotu (troisième ligne, Brive), Luke Withelock (troisième ligne,Highlanders), Samuel Marquès (demi de mêlée, Brive), Alexandre Dumoulin (centre, Montpellier), Ben Smith (arrière, Highlanders),

Départs :

Thomas Domingo (pilier, retraite), Matt Tierney (pilier, Castres), Laurent Bouchet (talonneur, Grenoble), Dave Foley (deuxième ligne, non conservé), Ben Mowen (troisième ligne, non conservé), , Steffon Armitage (3e ligne, non conservé), Peter Saili (troisième ligne, Valence-Romans), Sean Dougall (troisième ligne, Valence-Roman), Paddy Butler, (troisième ligne, non conservé), Julien Blanc (demi de mêlée, Brive), Adrien Planté (ailier, non conservé), Franck Halai (ailier, non conservé), Christopher Kaiser (demi de mêlée, Narbonne),

Racing 92

Arrivées :

Ali Oz (pilier, Grenoble), Hassane Kolingar (pilier, Vannes, retour de prêt), Kévin Le Guen (talonneur, Angoulême), Yoann Tanga-Mangene (troisième ligne, Agen), Sam Hidalgo-Clyne (demi de mêlée, Llanelli) François Trinh-Duc (ouvreur, Toulon), Dorian Laborde (ailier, Mont-de-Marsan), Théo Velten (ailier, Angoulême)

Départs :

Census Johnston (pilier, Bayonne), Dimitri Szarzewski (talonneur, retraite), Ole Avei (talonneur, Angoulême), Patrick Tuugahala (talonneur, Rennes), Edwin Maka (2eme ligne, Bayonne), Esteban Abadie (troisième ligne, Brive), Xavier Chauveau (demi de mêlée, Agen), Raphaël Lagarde (ouvreur, Agen), Pat Lambie (ouvreur, retraite), Joe Rokocoko (ailier, Bayonne), Zani Dembele (ailier, castres).

Stade français

Arrivées :

Christopher Vaotoa (pilier, Montauban), Quentin Béthune (pilier, Agen), Sami Mavinga (pilier, Newcastle), Pierre-Henri Azagoh (troisième ligne, Massy), Loïc Godener (troisième ligne, Grenoble), Pablo Matera (troisième ligne, Jaguares), Joris Segonds (demi de mêlée, Aurillac), James Hall (demi de mêlée, Oyonnax), Sefanaia Naivalu (ailier, Reds),

Départs :

Siegfried Fisi’Ihoï (pilier, Pau), Heinke Van der Merwe (pilier, retraite), Denis Coulson (pilier, Carcassonne), Laurent Sempéré (talonneur, retraite), Alexandre Flanquart (deuxième ligne, UBB), Sylvain Nicolas (troisième ligne, retraite), Sergio Parisse (troisième ligne, Toulon), Piet Van Zyl (demi de mêlée, retraite), Malietoa Hingano (centre, Bayonne), Jimmy Yobo (centre, Rouen), Djibril Camara (ailier, Bayonne), Tony Ensor (arrière, Oyonnax). Mike Prendergast (entraîneur, Racing 92), Paul O’Connell (Entraîneur, ?).

Toulon

Arrivées :

Eben Etzebeth (deuxième ligne Stormers), Baptiste Serin (demi de mêlée, Bordeaux), Christopher Tolofua (talonneur, Saracens), Théo Dachary (centre, Biarritz), Nehe Milner-Skudder (ailier, Hurricanes), Gabin Villière (ailier, Rouen), Gervais Cordin (arrière, Grenoble), Julien Hériteau (centre, Agen) Duncan Paia’aua (centre, Reds), Beka GigashVili (pilier, Grenoble), Sergio Parisse (troisième ligne, Stade Français), Bryce Heem (ailier, Worcester).

Départs :

Xavier Chiocci (pilier, Lyon), Mathieu Bastareaud (centre, New-York), Guilhem Guirado (talonneur, Montpellier), Jean Monribot (troisième ligne, Bayonne), Eric Escande (demi de mêlée, Grenoble), François Trinh-Duc (demi de mêlée, Racing 92), Malakai Fekitoa (centre, London Wasps), Filipo Nakosi (ailier, Castres), Josua Tuisova (ailier, Lyon), JP Pietersen (centre, Skarks), Darly Domvo (arrière, Biarritz)

Toulouse

Arrivées :

Bastien Chalureau (deuxième ligne, Nevers), Rory Arnold (deuxième ligne, Brumbies), Antoine Miquel (troisième ligne, Agen), Tristan Tedder (ouvreur, Bayonne), Maxime Marty (ailier, Bayonne), Werner Kok (ailier, Afrique du Sud Seven),Virgile Lacombe (entraîneur, Lyon).

Départs :

Lucas Pointud (pilier, Pau), Léonardo Ghiraldini (talonneur, non conservé), Piula Faasalele (deuxième ligne, Perpignan), Pierre Gayraud (deuxième ligne, Grenoble), Richie Arnold (deuxième ligne, Yamaha Jubilo), Alexandre Manukula (deuxième ligne, prêt à Colomiers), William Servat (entraîneur, équipe de France), Jean Bouilhou (entraîneur, Montauban).