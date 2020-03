Deux autres vedettes de l'équipe londonienne pourraient changer d'air cet été : les frères Vunipola, Billy (27 ans) et Mako (29 ans).

Selon The Rugby Paper, le troisième ligne et le pilier gauche ont été démarchés par plusieurs équipes de Super Rugby en vue de l'édition 2021. Les deux internationaux sont engagés jusqu'en juin 2022 avec les Sarries mais, compte tenu du contexte sportif et économique, leur libération peut être envisagée. En janvier, le responsable du rugby professionnel en Nouvelle-Zélande Chris Lendrum avait ouvert la porte aux stars en quête de nouveau challenge : "Ca va être intéressant, maintenant que la relégation des Saracens est actée, de voir ce qu'il va advenir de leurs joueurs clés (...) Si certains d'entre eux étaient intéressées à l'idée de venir se tester en Super Rugby, nous y serions très favorables."

Pour l'heure, aucun contact formel n'a encore été établi, seulement de la prise d'informations. Billy, né à Sydney, et Mako, originaire de Wellington, ont toujours été tentés par une aventure dans le Sud. Mais le calendrier international est de nature à compromettre cet exil. Si les deux frères Vunipola venaient à disputer le Super Rugby, ils ne seraient en théorie plus éligibles pour le XV de la Rose. Et leurs chances de participer à la tournée des Lions britanniques et irlandais en Afrique du Sud, en juin 2021, s'en trouveraient inévitablement impactées...