Selon nos informations, le nouveau staff du Sporting Union Agenais devrait être désigné rapidement. Et Bernard Goutta qui devrait en être le manager dès lundi (25 octobre), soit trois jours après la réception d’Aurillac par le club aux huit Brennus. Le Catalan âgé de 49 ans aura la lourde tâche de redresser un club au bord du précipice. Ses expériences à l’Usap, à Colomiers puis Clermont lui ont permis d’acquérir une certaine expérience. Jeff Fonteneau voulait du caractère pour son groupe, il devrait être servi. Mais le président du SUA a néanmoins assuré aux supporters, mardi lors d’une réunion, qu’il veillera personnellement au bon déroulement du sportif dans les semaines à venir.

Conrad Stoltz également de retour dans son club de coeur

Dans sa mission, Goutta devrait être accompagné de Conrad Stoltz. Le Sud-Africain connaît bien la maison. Il s’agit même de son "club de cœur", dans lequel il a évolué de 2000 à 2007. Il y a connu une finale de Top 14 et une saison en H Cup, notamment.

Top 14 2008-2009 - Conrad Stoltz (Pau)Icon Sport

Sur son CV d’entraîneur, Stoltz est passé par la Section Paloise, l’US Morlaàs, le Pays d’Aix et Aubenas. Il serait en charge des trois-quarts et remplacerait donc Sylvain Mirande, avec qui il a évolué sous ce maillot agenais.

Deux équipes s’opposaient

Alors que Jeff Fonteneau a assuré avoir reçu près d’une quinzaine de CV, quelques-uns seulement ont retenu son attention. Notamment ceux de Richard Dourthe et Bernard Goutta. Hier, mardi, Jean-François Fonteneau et Pépito Elhorga se sont rendus à Mont-de-Marsan pour rencontrer l’ancien centre international français. Le courant serait particulièrement bien passé. La veille, c’est le Catalan Goutta qui avait rencontré l’équipe dirigeante. Il a notamment été aperçu aux alentours de Casteljaloux (Lot-et-Garonne). Là-aussi, le rendez-vous s’est avéré concluant. Malgré la réticence de l’ancien troisième ligne au départ, le forcing des dirigeants suavistes a finalement payé. Et Goutta a donc été préféré à Dourthe, également à l'initiative de la mairie agenaise.

Ce choix a finalement été validé par le conseil d’administration, ce mercredi. Goutta devra désormais s’atteler à remettre le club à sa place. Notamment en recrutant rapidement et en redonnant de la confiance à l'effectif déjà en place.

Par Mathieu Vich