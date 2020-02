Devenu inextricable, le bras de fer qui opposait Arnaud Mignardi et son club, le CA Brive, a trouvé son épilogue ce lundi : "Le CA Brive annonce le départ d’Arnaud Mignardi. Après 9 saisons au CA Brive, Arnaud Mignardi a fait part de son envie de continuer sa carrière rugbystique ailleurs. Actuellement Arnaud Mignardi est en manque de temps de jeu, après avoir aidé, très courageusement, le club à remonter en Top 14 la saison dernière. D’un commun accord, Arnaud Mignardi est libéré à effet immédiat", indique un communiqué, pour le moins sobre, du club corrézien. Qui conclut simplement : "Le CA Brive remercie Arnaud Mignardi pour sa contribution au succès du club depuis 2011."

Arnaud Mignardi avait activement participé à la remontée du club en Top 14, se blessant à un coude lors du match d'accession face à Grenoble lors de son entrée en jeu. Il disputait ce jour-là son deux-centième match avec Brive, mais aussi son dernier. En effet, de nouveau blessé à une épaule lors de son retour à l'entraînement à l'automne, la direction sportive du club corrézien lui avait clairement fait comprendre qu'elle ne comptait plus sur lui. Seul problème, le trois-quarts centre avait une année optionnelle dans son contrat que le club n'a pas pu dénoncer avant l'activation automatique au 31 décembre 2019 puisque le joueur était officiellement en arrêt de travail. Après plusieurs semaines de négociations, un accord a été trouvé ce lundi. "Le moment que je redoutais est arrivé...", a commenté Arnaud Mignardi sur les réseaux sociaux. Une page se tourne, mais quelle belle page, une histoire d'amour de neuf ans avec ce club... Tant de combats, tant de stress, tant de blessures et stigmates... Mais tellement de bonheurs, de belles connaissances, de frères d'armes, de sincères amitiées ! Merci à mes nombreux coéquipiers pour ces bons et beaux moments partagés, merci au public d'avoir été là dans les bons et les mauvais moments."

Selon nos informations, le Gersois devrait très vite retrouver un club puisqu'il serait attendu à Mont-de-Marsan dès cette semaine. De nouveau apte à retrouver les terrains et la compétition, il pourrait même participer à ses premiers entraînements avec le club landais dans les prochains jours avec qu'il devrait parapher un contrat jusqu'en juin prochain : "Il me reste encore une ou deux cartouches dans ma sacoche, un nouveau challenge s'offre à moi, l'avenir seul me dira ce qu'il en sera." Pour l'instant, celui-ci sera donc en Pro D2.