Clermont : Trois cadres vers la prolongation

Si cette saison 2020-2021 devrait être placée sous le sceau de la stabilité pour l’effectif clermontois, les décideurs de l’ASMCA s’activent actuellement sur le front des prolongations. Trois joueurs en fin de contrat, et non des moindres, pourraient ainsi rapidement lier leur avenir avec le club auvergnat pour plusieurs saisons. Il s’agit de Paul Jedrasiak (27 ans, 10 sélections), Fritz Lee (32 ans) et George Moala (30 ans, 4 sélections), tous les trois en négociations avancées avec leurs dirigeants pour rester en Auvergne. Pour les trois joueurs, les discussions portent autour d’un contrat de trois années supplémentaires.

Clermont 2 : Le talonneur Reinavh Venter en renfort

Après la grave blessure de Yohan Beheregaray (rupture d’un ligament croisé, six mois d’absence au minimum), l’ASMCA s’était mise en quête d’un joker médical au poste de talonneur. Et le club auvergnat devrait avoir trouvé l’heureux élu. Selon nos informations, le talonneur sud-africain Reinach Venter (25 ans, 1,70 m pour 103 kg) devrait poser ses valises en Auvergne dans les prochains jours. Joueur des Cheetahs depuis le début de sa carrière, Venter a fait ses débuts en Currie Cup en 2017 avant de goûter, l’année suivante, à ses premières rencontres de Pro 14 (Ligue celte) que la franchise sud-africaine venait d’intégrer. En tout, il cumule seize rencontres de Pro 14 (1 seule titularisation). Cette année, il a été titulaire lors de cinq des six rencontres des Cheetahs en Super Rugby sud-africain. Par ailleurs, le club clermontois est toujours à la recherche d’un joker médical au poste de pilier droit, pour pallier la longue absence de Christian Ojovan, victime d’une fracture du scaphoïde droit et dont l’absence est estimée à trois mois au moins.

Agen : un ouvreur activement recherché

Dans le but de renforcer son effectif, le SUALG s’est mis en quête d’un ouvreur sur le marché. L’objectif serait de trouver la perle rare le plus vite possible, et le nouveau manager Régis Sonnes a ainsi confirmé avoir évoqué cette éventualité avec son président Jean-François Fonteneau : « Le poste de numéro 10 est une priorité pour remplir notre ligne de trois-quarts. » Après l’arrière Jean-Marcellin Buttin, c’est d’ailleurs le demi de mêlée Hugo Verdu qui a d’ailleurs été testé à l’ouverture samedi à Toulouse.

Montpellier : Altrad "conforte" Garbajosa

Avec deux victoires en sept matchs cette saison, Xavier Garbajosa pourrait voir sa place de manager du MHR menacée. Son président Mohed Altrad, interrogé par nos confrères de RMC, a tenu à écarter pour l’heure la possibilité d’une éviction du technicien : « Ce n’est pas parce qu’un entraîneur perd ou vit une mauvaise saison qu’il est toujours menacé. On ne change pas d’entraîneur comme ça parce que l’on a un mauvais début de saison. » L’homme fort du club affiche pour l’heure son optimisme : « Il y a tout ce qu’il faut pour que ça fonctionne. Mais, encore une fois, on aurait fait le même match contre Bayonne, on aurait peut-être gagné là-bas. Pareil à Toulon et hier contre Bordeaux-Bègles. On aurait pu avoir douze points de plus et être dans les six premiers. Il faut attendre. » Avec deux déplacements à venir à Clermont et La Rochelle, la situation n’en reste pas moins critique. Et pourrait évoluer rapidement.