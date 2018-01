Casey quitte le Munster pour Grenoble

Le joueur de 27 ans va renforcer une équipe grenobloise en difficulté dans ce poste depuis la blessure d’Arnaud Héguy, opéré de l’épaule. L’ancien international U20 a joué 46 fois pour le Munster et avait fait ses débuts contre Perpignan en Coupe d’Europe en 2013. Malheureusement les blessures ont freiné son ascension et cette année il n’a joué que 80 minutes avec la province irlandaise. Le talonneur a donc choisi un nouveau défi avec Grenoble et va découvrir très prochainement la Pro D2.