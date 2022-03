2 : les Français aiment finir par les Anglais

Lors des deux derniers grands chelems français, les Bleus ont battu les Anglais lors de la dernière journée. C'était donc le cas en 2010 avec une victoire 12 à 10 des hommes de Marc Lièvremont ; et en 2004 où les coéquipiers de Fabien Pelous étaient venus à bout des tout récents champions du monde 24-21. Alors la bande à Fabien Galthié réussira-t-elle la passe de trois ?

Pour l'anecdote, une autre fois le XV de France a décroché le grand chelem face au XV de la Rose : c'était en 1981. Ce jour-là, Guy Laporte et les siens avaient même réussi l'exploit de le réussir en Angleterre, à Twickenham devant plus de 60 000 Britanniques, en s'imposant 16 à 12.

7 : la belle série bleue

Les Bleus restent sur une série de sept victoires. Celle-ci a commencé le 6 novembre dernier face à l'Argentine. C'est un petit exploit, car dans l'histoire du XV de France, des périodes si longues sans défaites sont assez rares. En effet, il faut remonter à 2004, année de grand chelem français, pour retrouver trace d'une série de succès aussi longue. Cette année-là, les Français menés par Bernard Laporte avaient alors enchaîné leurs cinq succès dans le Tournoi par une tournée estivale conclue par deux victoires face aux Etats-Unis, au Canada, puis une à l'automne contre l'Australie. Les Argentins avaient mis fin à ces huit succès consécutifs.

Parmi les joueurs, ils sont nombreux à avoir participé à l'ensemble de cette belle série puisque Gréogory Alldritt, Cyril Baille, François Cros, Antoine Dupont, Gaël Fickou, Jean-Baptiste Gros, Melvyn Jaminet, Anthony Jelonch, Peato Mauvaka, Romain Ntamack, Paul Willemse, et Cameron Woki ont tous participé aux sept victoires consécutives du XV de France depuis l'automne.

0 : à XV, c'est plus facile...

Français et Irlandais se disputent donc à distance le titre dans ce Tournoi des 6 Nations 2022. Les deux nations possèdent plusieurs points communs dans cette édition dont celui de n'avoir écopé d'aucun carton. Une belle performance à confirmer face aux Anglais pour les Bleus, qui ces dernières années prenaient en moyenne plus de trois cartons par Tournoi. Le XV de la Rose a, lui, payé un lourd tribut l'indiscipline de ses hommes puisque l'on rappelle que lors du dernier match contre l'Irlande, le deuxième ligne Charlie Ewels a écopé d'un carton rouge dès la 2e minute de jeu. Les Anglais ont d'ailleurs perdu cette année les deux rencontres dans lesquelles ils ont été en infériorité numérique puisqu'en Ecosse, le talonneur Luke Cowan-Dickie avait été victime d'une double peine en fin de match : carton jaune et essai de pénalité pour un en-avant volontaire...

D'ailleurs, dans ce Tournoi des 6 Nations, toutes les équipes ayant, à un moment donné, été en infériorité numérique ont perdu leurs matchs. Les Bleus sont prévenus, d'autant que l'arbitre de samedi, Jaco Peyper, a déjà fait basculer une rencontre du XV de France avec un carton. C'était lors du quart de finale de la Coupe du monde 2019 après le coup de coude de Sébastien Vahaamahina sur le visage du troisième ligne gallois Aaron Wainwright.

Par Romain Lafon