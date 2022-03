Par ailleurs, le sélecionneur gallois, Wayne Pivac a libéré six joueurs pour qu'ils puissent rejoindre leurs clubs respectifs. Parmi eux, on retrouve les quatre joueurs de Cardiff : Rhys Carré, Ellis Jenkins, James Ratti et Uilisi Halaholo. Les deuix autres joueurs sont le demi de mêlée Gareth Davies (Scarlets) et le troisième ligne Aaron Wainwright (Dragons).

Le demi d'ouverture, Rhys Priestland, a lui quitté le groupe à cause d'une blessure à un mollet.