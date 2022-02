Quand Romain Ntamack parle du choc de samedi face aux Irlandais et de sa confrontation à venir avec Jonathan Sexton, ses mots témoignent d’un profond respect : « Je ne pense pas que l’on fasse figure de favoris, ce sont les Irlandais qui méritent amplement ce statut, affirme l’ouvreur. Ils restent sur une énorme tournée, ont livré un super match face aux Gallois, sont troisièmes au classement mondial... » Son discours est tout aussi élogieux envers son homologue numéro 10 : " J'ai beaucoup d'admiration pour lui. C'est un modèle de longévité et l'un des meilleurs ouvreurs de l'histoire du rugby international. Malgré son âge, il est encore incroyable, il sort de super matchs à chaque fois qu'il joue, c'est une arme incroyable, une pièce maîtresse pour eux. "

L’estime du Toulousain pour le XV du Trèfle et son maître à jouer est sincère. Elle ne doit en aucun cas être interprétée comme un complexe. Romain Ntamack (22 ans, 24 sélections) connaît la qualité du jeu d’avants des Celtes et leur maîtrise tactique. Mais en la matière, " NTK " et ses partenaires ont aussi des atouts à faire valoir : " L'aspect stratégique sera très important lors de cette rencontre. Chacun sait que les Irlandais sont très forts dans ce domaine mais nous avons aussi fait beaucoup de progrès à ce niveau depuis deux ans. L’équipe a gagné un paquet de matchs, et des grands matchs, grâce à sa stratégie d'occupation. Il faudra élever notre niveau de jeu par rapport au week-end dernier, mais il y a une stratégie bien en place et assimilée que l’on essaiera d'adapter à la lettre par rapport à l'Irlande. "

" J’en suis plutôt satisfait "

Contre l’Italie, sans être brillante, la doublette Dupont-Ntamack avait fait montre d’un pragmatisme bienvenu pour mener les Bleus à un large succès. En insistant au pied et avec les avants. L'ouvreur revient sur cette première partition sans sourciller : " Est-ce que l’on a eu du déchet ? Oui et non. Je trouve que nous avons tout de même eu une bonne occupation en laissant les Italiens dans leur camp. Antoine (Dupont) sait le match qu'il a fait, moi je sais le match que j'ai fait et j'en suis plutôt satisfait. Je n'ai pas grand-chose à changer. Après, encore une fois, l'équipe devra élever son niveau d'un cran ou deux pour espérer faire douter ces Irlandais et s’imposer à la fin du match. " À 22 ans, Romain Ntamack sait déjà comment remporter les grands matchs.