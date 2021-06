Toulouse Rugby Festival : inscrivez-vous

Toulouse et le Capitole, voilà bien le plus beau terrain de rugby qui puisse être ! Dans l’attente d’un éventuel 21e Brennus qui consacrerait alors une saison parfaite pour le Stade toulousain, déjà champion d’Europe, la Métropole et la Ville de Toulouse ont eu la belle idée de lancer un festival rugby place du Capitole rebaptisée pour l’occasion "Capitole Stadium" ! Cet événement sera forcément encadré cette année, mais il se veut festif, populaire, gratuit et surtout ouvert à tous les Toulousains et peu importe l’âge !

Durant deux jours, plus de cinq cent joueurs, sous la forme de mini-tournois vont successivement se relayer pour le plus grand bonheur de tous, au cœur de la ville et en présence de stars qui ne manqueront pas de venir prêter main forte le cas échéant ! Pendant deux jours, le « Capitole Stadium » va devenir le plus grand stade de rugby de France avec un terrain, un vestiaire, un club-house, un espace d’expositions (films, vidéos, photos et trophées) à la gloire des grandes heures du rugby à Toulouse, le Stade toulousain bien sûr, mais pas seulement et surtout les exploits du XV de France à Toulouse.

Des parrains de renom

Ainsi, chaque visiteur plongera dans l’univers du rugby, assistera à des tournois et matchs de gala et pourra profiter de conseils dispensés par des spécialistes du rugby en étroite collaboration avec la Ligue Occitanie, partenaire majeur et indissociable de l’événement, car le rugby amateurs et loisirs se trouveront bien au centre de l’événement. Cela nous amène à évoquer le terrain, sous la forme de différents tournois de rugby à toucher(5 contre 5), une formidable invitation à la pratique du jeu, très formateur et ludique pour tous ! Plusieurs dizaines d’équipes sont prévues, avec dès le vendredi une matinée réservée aux plus jeunes écoliers, licenciés ou pas, puis les écoles de rugby de tous les clubs toulousains désireux de s’inscrire et de participer. Plus tard, les grands entrent en jeu et les joueurs du Stade toulousain qui ne seront pas en tournée avec les Bleus seront bien présents au Capitole !

Un Toulouse Festival Rugby qui s’appuiera, entre autres, sur de formidables ambassadeurs dont Antoine Dupont, la star incontestée du rugby français et toulousain, et Gaëlle Hermet, capitaine de l’équipe de France et du Stade toulousain, comme pour mieux signifier que les féminines seront grandement représentées lors de cet événement, appelé à grandir et devenir incontournable à Toulouse.

Pour inscrire une équipe, envoyez un mail à toulouserugbyfestival@midi-olympique.fr