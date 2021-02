La victoire des Bleus et du Top 14... C'est le Top des déclas de ce week-end

" Dupont peut nous faire gagner une Coupe du monde "

Le joueur le plus capé de l'histoire des Bleus (118 sélections), Fabien Pelous, est revenu, dans un long entretien pour Midi-Olympique, sur la génération actuelle qu'il a vu passer lorsqu'il était à la tête de l'équipe de France des moins de 20 ans : "Pour Antoine Dupont, qui symbolise ce renouveau français, cela se voyait comme le nez au milieu de la figure qu’il pouvait changer le destin d’une équipe de France. C’est le genre de garçon qui est capable de nous faire gagner une Coupe du monde. Même surveillé de près, il sort des exploits en permanence."

" C'était un véritable match d'homme "

Charles Ollivon, capitaine du XV de France et auteur du premier essai des Bleus hier, est revenu sur la performance de son équipe après 10 ans sans victoire en Irlande : "C'est un grand moment de fierté, de plaisir, de bonheur. C'était un véritable match d'homme cet après-midi. Un combat féroce de tous les instants. C'est l'état d'esprit qui nous permet de remporter ce match. On a pas eu une seconde de relâchement, c'était vraiment la guerre de la première à la dernière seconde à laquelle tout le monde a participé. On a réalisé une grosse prestation.On ressent tous beaucoup de joie et fierté après cette victoire. L'équipe s'était répétée que ça allait être un gros match, autant collectivement que personnellement. Il fallait réussir un gros match et on l'a fait."

" 200, ça commence à être un joli nombre "

Le troisième ligne du Stade rochelais, Kevin Gourdon, a été indispensable à son équipe, lors de son 200ème match avec ce maillot, pour la victoire au Stade Mayol ce week-end : "200, ça commence à être un joli nombre. Au-delà du symbole, nous l'avons fait pour nous. C'était important pour le groupe de faire un résultat ici, sachant que nous étions passés très près au Racing, et que le groupe était particulièrement déçu. Alors savoir que c'est pour ma 200e, c'est d'autant plus beau. Je ne sais pas si ça marquera les esprits, mais si on veut prétendre à quelque chose en fin de saison, nous savons qu'il est important de faire des résultats à l'extérieur, et notamment chez des concurrents directs."

" On est tombé dans le panneau "

Geoffrey Lanne-Petit, entraîneur des trois-quarts de la Section paloise, s'est montré très déçu par son équipe après leur défaite face au Stade toulousain 9 à 31 vendredi dernier : "Je pense qu'on s'est trompé dans la façon dont on a abordé le match. On ne voulait pas se tromper et on est tombé dans le panneau. C'est plus un sentiment d'être passé à côté et d'avoir complètement déjoué, comme si une semaine de travail avait été totalement anéantie par des erreurs collectives que l'on avait pourtant essayé d'anticiper. La frustration et la déception est là-dessus. On n'a pas été aussi dominateurs sur certains points que d'habitude, on n'a pas réussi à mettre notre jeu en place. Mais ce qui nous a fait mal à la tête et anéanti notre plan et qui peut donner ce sentiment d'impuissance, c'est qu'on se soit trompé sur l'entame du match."

" On aurait pu se rendre le match un peu plus facile "

À la suite de leur victoire face à l'Irlande dimanche soir, le demi d'ouverture du XV de France Matthieu Jalibert, s'est prononcé sur ce match serré qui aurait pu mieux se passer mais avec la serénité des Bleus, la rencontre s'est tournée en leur faveur : "On a été un peu dominés (en première période), avec Bernard Le Roux qui prend un carton jaune. Mais on est restés sereins, concentrés sur le plan de jeu qu'on s'était fixé. On aurait pu se rendre le match un peu plus facile en marquant d'entrée en deuxième période. Globalement, on a quand même contrôlé, on ne s'est pas affolé. Contrairement à la semaine dernière, c'était un match plus dense rugbystiquement parlant."