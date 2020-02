"Il est fabuleux, heureusement qu'on l'a avec nous" Le Top des déclas du week-end

" Tu le mettrais pilier qu'il pourrait être bon ! Il est fabuleux, heureusement qu'on l'a avec nous "

Malgré la défaite sur la sirène au Racing 92, les coéquipiers de Cheslin Kolbe n'ont pas oublier de souligner la belle performance de la flèche sud-africaine, à l'image de Maxime Médard heureux d'avoir un joueur de cette classe dans son équipe. Titularisé pour la première fois à l'ouverture, il n'était pas loin d'emmener son club vers la victoire.

" J'ai hésité un peu avant de choisir de jouer la gagne sur cela "

C'est la grande sensation de ce week-end, Rouen qui s'impose à Charles-Mathon. Cette victoire, les Normands la doivent en grande partie à leur ouvreur Jordan Michallet. Alors qu'on joue la 79e minute du match et qu'Oyonnax se dirige vers une victoire à l'arraché (22-20), les Rouennais s'offrent une balle de match avec une pénalité en coin de plus de 45 mètres, qui sera converti par Michallet. Alors qu'il aurait pu choisir une pénaltouche, l'ouvreur n'a pas tremblé et a pris ses responsabilités. La course pour le maintient en Pro D2 est maintenant totalement relancé.

Pro D2 - Jordan Michallet (Rouen)Icon Sport

" L'an dernier, à pareille époque, nous étions avant-derniers, avec huit points de retard "

En l'espace d'un an, Colomiers s'est tout simplement métamorphosé. Auteurs d'une saison galère conclut à la 12e place en 2019, ils sont devenus irrésistibles depuis, avec une 9e victoire consécutive ce week-end contre Nevers. Ils sont maintenant lancés vers une possible demi-finale. Leur entraîneur, Julien Sarraute, saura ne pas s'enflammer en se rappelant les mauvaises heures que l'USC a connu l'an dernier.

Pro D2 - Julien Sarraute (entraîneur de Colomiers)Icon Sport

" C'est certain qu’avec le choix de mettre 6 avants et 2 trois-quarts sur le banc, je pensais qu’on allait mieux finir ce match. Bravo à Bordeaux qui est allé chercher le bonus offensif sur la fin. "

Pierre Mignoni, le coach du LOU, est revenu après la rencontre, sur la défaite des siens contre l'UBB. Plutôt performants pendant plus d'une heure, son club a sombré dans les derniers instants du match, encaissant un 17-0 en 17 minutes. Un score lourd au vu de la bonne prestation des Lyonnais durant la partie.

" C'est plus un tournant pour notre Tournoi, on a pas cet esprit de revanche "

Le numéro 9 du XV de France, Antoine Dupont, est revenu sur le match qui attend les Bleus ce week-end contre le pays de Galles. Il estime qu'il sera décisif pour la suite du Tournoi mais admet aussi que ce sera un match très compliqué face à une équipe qui performe depuis des années. En cas de succès, les tricolores pourraient se mettre à rêver d'un nouveau Grand-Chelem après le dernier obtenu en 2010.

6 Nations 2020 - Antoine Dupont (XV de France) contre l'AngleterreIcon Sport

" C’est un pugilat qui, caméra ou pas, a été beaucoup trop loin "

Fait assez rare samedi soir entre Tarbes et Lannemezan puisque la rencontre s'est terminé à 12 contre 11. Les staffs des deux clubs en sont mêmes venus aux mains. C'est d'ailleurs ce que regrette Christophe Dulong, entraîneur des Lannemezanais. Sur le terrain, ce sont les Tarbais qui sont sortis vainqueurs avec un 36-3 à la clé. Le match doit être retransmit ce soir sur la chaîne L'Equipe.

" Si nous avions réussi à marquer nos occasions, notamment en première période, nous aurions pu faire plus que douter Toulon "

L'entraîneur Briviste, Jérémy Davidson, s'est exprimé en conférence de presse après la défaite de ses joueurs à Toulon (34-17). Il a exposé quelques regrets mais reste lucide sur le fait que malgré le trente points encaissés, ils ont rendu une copie correcte avec une équipe rajeunie. Il faudra battre Agen, samedi, pour rester à distance de la zone de relégation.

Par Thibaud Gouazé