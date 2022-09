Avec le recul de quelques jours et l’analyse vidéo, quels sentiments vous laisse votre défaite bonifiée à Pau, samedi dernier (16-14) ?

C’est vraiment mitigé. Il y a eu de bonnes choses mais on a mal géré la fin de match. Il faut dire que ça ne nous arrive jamais de mener à l’extérieur. Il y a eu beaucoup de fautes individuelles et un manque de sérénité. C’est ce qui nous a fait défaut. Sinon, en conquête, nous avons eu des difficultés en touche mais j’ai l’impression, pour avoir vu les autres matchs, que beaucoup d'équipes ont eu des soucis sur les timings, les annonces... Je suis plutôt content de la mêlée même s’il y a ce bras-cassé sur nos 22 mètres qui amène leur essai. Il y a plein de petites choses à travailler sur le plan technique. Pour ce qui est de l'état d'esprit, ça a été super. L’équipe s’est bien battue.

Votre adversaire du week-end, Brive, a perdu à la maison contre le Lou, dans le même temps… Qu’avez-vous pensé de ce match ?

On a vu le niveau de Lyon, une équipe au top. Brive a eu l’état d’esprit nécessaire pour aller chercher le bonus sur un maul. C’est un secteur où ils sont efficaces. Il faudra bien défendre sur leurs ballons portés, sans se mettre à la faute. On a vu qu’avec Papali’i du Connacht, il avaient aussi trouvé un joueur du même profil que Fa’aso’o. Ca va être compliqué, il faudra être précis et répondre présent dans l’engagement.

Même s’il y a des blessés et des absents, on a l’impression que votre pack est plus dense cette saison. Confirmez-vous ?

On a recruté Victor Moreaux qui amène de la densité, il était sur le banc contre Pau. Il y a Kelian Galletier, aussi. C’est dommage qu’il ait une petite blessure à l’acromio mais ce n’est rien de très grave. Dans l’ensemble, oui, on est plus dense, peut-être. On a recruté Ma’afu Fia, qui apprend les mêlées françaises. Le fait d’avoir fait débuter Mike Tadjer et d’avoir mis Seilala Lam en impact-player a bien marché aussi. Shahn Eru, qui était suspendu, va amener son explosivité. On attend les retours de blessure. Et Joaquin Oviedo, qui est avec l’Argentine sans avoir encore joué.

Malgré les absences, vous ne devez pas concevoir autre chose qu’un succès pour la première à domicile, samedi ?

Oui, c’est déjà un match capital. On est vite dans le vif du sujet. Nous devons garder notre envie, notre état d’esprit mais pas que. Il nous faut avoir plus de maîtrise sur la durée du match. Et il faut jouer plus. On se considère comme équipe qui ne lâche rien. C’est bien mais il faut plus que ça. L'équipe sait ce dont elle est capable.