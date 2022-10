C’est un nouveau récital que Thomas Ramos a livré samedi soir contre Clermont. Il fut beaucoup question de lui cet été, et surtout de la concurrence à venir au Stade toulousain avec Melvyn Jaminet et Ange Capuozzo pour le poste d’arrière. Et l’international est en train de démontrer que, peu importe le numéro qu’il a dans le dos, il demeure un joueur exceptionnel. Ces dernières semaines, pour compenser l’absence de Romain Ntamack, Ramos flambe à l’ouverture. Ce qui, en soi, n’a rien d’étonnant car chacun se rappelle qu’il avait été excellent dans cette position lors des finales de Top 14 victorieuses en 2019 et 2021.

Déjà irrésistible face au Racing 92 deux semaines plus tôt, l’intéressé a encore été étincelant lors du succès face à l’ASMCA. Parfait animateur, il a toujours effectué les bons choix et sa propension à jouer dans le dos d’une défense auvergnate agressive aurait pu être récompensée plus d’une fois. Mais il n’y avait même pas besoin de cela. Et il faut dire que Thomas Ramos a en grande partie pris les choses en mains pour assommer ses adversaires, notamment grâce à son impressionnante vitesse de course. Il s’est ainsi offert un doublé plein d’opportunisme et de vista.

Au-delà, il fut encore impeccable au pied, dans l’occupation mais aussi face aux poteaux avec un seul échec à l’arrivée. Au total, il a terminé la rencontre avec pas moins de vingt-six points à son compteur personnel. Sans oublier sa magnifique passe décisive sur l’essai d’Ange Capuozzo, sur un coup de pied décroisé bien senti. À moins de deux semaines de l’annonce de la liste pour la prochaine tournée de novembre, Ramos a en tout cas prouvé qu’il était en forme internationale.