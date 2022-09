Le CV :

Jonathan Danty

Débarqué à La Rochelle il y a maintenant plus d'un an, Jonathan Danty s'est depuis imposé au sein de l'effectif des Maritimes. Titulaire indiscutable lors de l'épopée européenne des Jaune et Noir, l'ancien pensionnaire du Stade français s'est très vite adapté à l'air de la Charente-Maritime, après huit saisons passées dans la capitale. Aligné lors des 4 premiers matchs du championnat, le trois-quarts centre part sur les mêmes bases que l'année dernière. Sélectionné à 15 reprises avec les Bleus, Jonathan Danty fut un maillon essentiel lors du dernier Grand Chelem de l'équipe de France. A 29 ans, le Parisien semble jouer aujourd'hui son meilleur rugby.

Francis Saili

Arrivé précipitamment en provenance de Biarritz suite à la retraite forcée de Virimi Vakatawa, Francis Saili fait le bonheur du staff des Ciel et Blanc. Le Néo-Zélandais de 31 ans passé par les Auckland Blues, le Munster et les Harlequins, séduit par sa faculté à s'adapter rapidement. Sélectionné à deux reprises en 2013 par le staff des All Blacks, Saili est aujourd'hui un joueur d'expérience pouvant évoluer au poste de premier ou second centre. Capable d'enchaîner les matchs, il a disputé avec le BO 21 matchs lors du précédent exercice. Depuis son arrivée au Racing 92, le centre a pris part à deux rencontres, une victoire contre Lyon et une défaite contre Toulouse.

Francis Saili face au Stade ToulousainIcon Sport

Le point fort de Jonathan Danty :

Désormais indiscutable en sélection nationale et en club, Jonathan Danty est au fil du temps devenu une référence à son poste. A 29 ans, le numéro 12 de La Rochelle impressionne par ses capacités physiques et techniques. Si à ses débuts Jonathan Danty était principalement utilisé pour créer des points de fixation, il a au travers des années élargit sa palette technique. Explosif, agile et surtout puissant, l'ancien Parisien est un véritable poison pour les défenses. Toujours dans l'avancée, le trois-quarts centre est capable de mettre à mal tous types de joueurs.

Le point fort de Francis Saili :

L'année dernière, sous les couleurs du BO, le trois-quarts centre avait été l'un des rares joueurs à réaliser de bonnes performances. Puissant, le Néo-Zélandais est capable de franchir la ligne d'avantage et de faire jouer après lui. Chez les Biarrots et les Franciliens, il est d'ailleurs régulièrement utilisé en tant que fer de lance de l'équipe. Très fort physiquement et adroit ballon en main, Francis Saili se distingue également par sa vitesse et son intelligence de jeu. Des caractéristiques qui font de lui un attaquant redoutable, pouvant surprendre n'importe quelle défense.

Jonathan Danty sous les couleurs de La Rochelle.Icon Sport

L'avis de Rugbyrama :

C'est un duel de haut niveau qui nous attend ce week-end entre Jonathan Danty et Francis Saili. Les deux centres aux aptitudes physiques hors du commun seront sans aucun doute parmi les acteurs principaux de la rencontre. Dotés de caractéristiques similaires, ils joueurs auront fort à faire pour pouvoir prendre le dessus. Dans son jardin et désireux d'effacer des mémoires la mauvaise prestation des siens à Clermont, le Rochelais devrait prendre l'avantage. Si Francis Saili dispose lui aussi de qualités indéniables, tant en attaque qu'en défense, l'international français pourra profiter du soutien de ses supporters et de la volonté de ses coéquipiers pour jouer en avançant. Mais attention, face à des joueurs pareils, on n'est jamais à l'abri d'un coup d'éclat pouvant retourner un match.

Par Philippe Girardie