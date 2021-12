Toulouse déroule, les promus déçus... Nos pronos pour la 13e journée avec PARIONS SPORT en ligne

Perpignan - Castres

Perpignan a cruellement besoin de points. En difficulté en championnat comme l'atteste leur 13e et avant-dernière place, les Catalans cherchent à se rassurer. Et comme souvent, c'est sur leur pelouse d'Aimé-Giral que les hommes de Patrick Arlettaz comptent faire une performance. Mais face à eux se dressent des Castrais ambitieux, en quête de phases finales. Après deux matchs pleins de promesse face aux Harlequins et au Munster, les Tarnais ont envie de faire un coup à Perpignan pour conforter leur place dans le top 6. Nous les voyons vainqueurs.

Notre pronostic : victoire de Castres, bonus défensif pour Perpignan

Toulouse - Stade français

Le classico de Noël. Exceptionnellement, c'est au Stadium que Toulousains et Parisiens croiseront le fer ce dimanche soir. Les hommes d'Ugo Mola ont pour ambition de récupérer leur première place, laissée à Bordeaux-Bègles lors de la douzième journée. Face à eux, le Stade français vient défier le champion de France après s'être rassuré face à La Rochelle dans un match au scénario singulier. Les Parisiens ne pourraient cependant pas faire le poids face à l'armada des Haut-Garonnais.

Notre pronostic : victoire de Toulouse avec le bonus offensif

Biarritz - Montpellier

Ce match, c'est un peu un choc des extrêmes entre Biarritz, bon dernier du championnat, et Montpellier, troisième et en belle forme avant cette treizième journée. Les Biarrots ne sont pas du genre à donner des points faciles sur leur pelouse d'Aguiléra mais ont aussi eu quelques difficultés face à des adversaires du haut de tableau comme Toulouse et surtout Lyon. Cette fois, c'est le MHR qui débarque, avec son statut de deuxième meilleure équipe du championnat à l'extérieur. C'est pourquoi nous donnons un léger avantage aux Cistes.

Notre pronostic : victoire de Montpellier, bonus défensif pour Biarritz

La Rochelle - Lyon

Un choc du haut de tableau en cette journée, c'est ce La Rochelle - Lyon ! Le cinquième accueille le quatrième dans un duel d'ambitieux. Un seul point sépare les deux équipes à l'aube de ce match du Boxing Day. Si les Lyonnais sont plutôt très réguliers depuis le début de saison, les Rochelais pourraient eux être galvanisés par les mots de Kévin Gourdon avant le match. Le troisième ligne a été contraint de prendre sa retraite cette semaine et sera dans la peau d'un supporter ce lundi.

Notre pronostic : victoire de La Rochelle