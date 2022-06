Si Christophe Urios avait sa langue dans sa poche, ça se saurait ! Le manager de l'Union Bordeaux-Bègles, en colère après une nouvelle défaite frustrante sur la pelouse de Perpignan (22-15), ne ménageait personne en conférence de presse d'après-match, dimanche dernier. "Si on veut être des champions, on doit passer un cap, soufflait l'ancien castrais. On a des internationaux, des mecs qui ont plein d'ambition et il faut qu'on aille vite ! Cameron (Woki, NDLR) je ne le vois pas, Matthieu (Jalibert, NDLR) je ne le vois pas. On se retrouve 3e. Finalement, sur la 2e partie de saison, on ne mérite pas d’être dans le top 2." Touché par la perte de la deuxième place, que l'UBB a tout simplement laissé échapper en fin de saison, Urios n'hésitait donc pas à viser ses cadres, que sont Jalibert et Woki.

Une prestation manquée à Perpignan

Les deux prodiges du rugby français ont pourtant réalisé d'énormes matchs cette saison. Rien que lors de la 25e journée, l'ouvreur avait fait taire ses détracteurs en inscrivant un doublé et en débloquant le match face à Lyon, pour assurer la qualification de l'UBB. De retour de blessure, on se disait alors qu'on avait retrouvé le vrai Jalibert, qu'une blessure au quadriceps avait freiné ces derniers mois. Woki, lui, a enchaîné les matchs cette saison (27 au total), et a montré une régularité folle dans ses performances jusqu'alors. Avec Lucu, il faisait partie de ceux qui avaient redressé l'étendard bordelais au Stade français, ou encore à Montpellier. Mais ce dimanche à Perpignan, dans un match si important dans la saison bordelaise, force est de constater que les cadres ont manqué leur match.

C'est quelque chose qui arrive à tous les joueurs, même aux grands, mais comme les bonnes performances, les déceptions doivent être soulignées. Si précis cette saison, Maxime Lucu manquait deux de ses tirs au but dans la partie (50%) et laissait cinq points précieux en route. Woki n'a, lui, clairement pas eu son rayonnement habituel : seules quatre courses pour quatre petits mètres gagnés, et aucun défenseur battu. Pire, il a symbolisé une des remarques de son entraîneur, qui pestait que son équipe "ne fait rien de simple". Dans un souci vouloir créer de l'espace là où il n'y en a pas, Woki a notamment commis un en-avant sur une tentative d'offload, gâchant une munition bordelaise dans les 22m catalans. Ce n'est pas pour rien que le troisième ligne, décalé exceptionnellement en numéro 8, était remplacé par Bastien Vergnes-Taillefer dès la 57e minute.

Répondre sur le terrain lors du barrage

Matthieu Jalibert a, lui, plutôt été en vue, contrairement peut-être à ce que dit Urios. Mais il est vrai que l'ouvreur n'a pas vraiment toujours réalisé les choix et les gestes justes. Encore capable de coups de génie offensifs, comme son double coup de pied presque gagnant au-dessus de la défense, il a semblé parfois en faire trop. Il s'est aussi manqué à plusieurs reprises, comme à la 20e minute lorsqu'il éjectait mal un ballon en position de relayeur, alors qu'une situation de surnombre se présentait. Quelques temps de jeu plus tard, il ratait totalement sa passe à l'entrée des 22 mètres catalans, l'envoyant en touche, et se faisait chambrer par Mathieu Acébès. Enfin, à la 35e minute, Jalibert ne parvenait pas à contrôler un renvoi perpignanais dans ses 22 mètres, ce qui entraînait l'essai de Dubois, lequel faisait passer l'USAP devant Bordeaux, dans un moment décisif.

Cette dernière rencontre de la phase régulière est donc à oublier pour l'UBB et pour l'ensemble de ses cadres. Mais la sortie médiatique de Christophe Urios, aussi cinglante soit-elle, pourrait en fait s'avérer utile pour la suite et la fin de la saison. Pourquoi ? Parce que Woki et Jalibert sont des compétiteurs. Des joueurs avec la gagne dans le sang. Et ce type de joueur, encore plus lorsqu'ils sont secoués, ne laissent jamais deux fois leur chance passer, et ont toujours à cœur de répondre sur le terrain. Dimanche, face au Racing 92 lors du deuxième barrage de Top 14, Jalibert, Woki et les autres seront en tout cas très attendus.