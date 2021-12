Certains l’adorent, d’autres le détestent. Parfois chambreur, souvent décisif, Benjamin Urdapilleta est un grand acteur du Top 14 depuis maintenant plus de huit ans. Arrivé au CO en 2015 dans les bagages d’un certain Christophe Urios, voilà six ans qu’il mène le bateau tarnais d’une main de maître. Ce dimanche, le demi d’ouverture argentin fêtait sa cent cinquantième apparition sous la tunique bleue et blanche. Une barre symbolique qui rajoute une ligne supplémentaire a sa riche et grande carrière. Au total, l’ancien Oyonnaxien a inscrit la bagatelle de 1463 points avec Castres, un nombre qui n’est pas prêt de se stopper.

2018, le coup de grâce

Les supporters castrais et même les grands amateurs de Top 14 sont loin d’avoir oublié l’épopée fantastique du CO en 2018. Pourtant classés sixièmes à l’issue de la saison régulière, les Tarnais ont déjoué tous les pronostics en faisant tomber, Toulouse à Ernest-Wallon, le Racing 92 en demi-finale et Montpellier en finale pour s’offrir le cinquième Brennus de leur histoire. Dans ces phases finales, Urdapilleta marchait sur l’eau, tant dans l’animation que face aux perches. Une efficacité qui fera la différence, notamment en finale au Stade de France. Ironie du sort, l’Argentin a réalisé un 100% face à l’Usap, qu’il était à deux doigts de rejoindre la saison dernière, rappelons-le. Dans son tweet hommage, le Castres olympique a rendu hommage à son maestro, rappelant, lui aussi, que "Benja fait partie des cadres de l’équipe et a notamment été un des grands artisans du titre en 2018."

Une aventure loin d’être finie

L’information vous aura peut-être échappé, mais Benjamin Urdapilleta a récemment prolongé d’une saison supplémentaire son contrat le liant au Castres olympique. Il sera donc Olympien au moins jusqu’en 2023. À 35 ans, l’international argentin n’en a pas fini avec le Top 14, loin de là. Malgré l’arrivée de Ben Botica cet été, il est encore un des maillons forts du CO, et n’est pas disposé à laisser son numéro 10 si facilement. Sans trop s’avancer, on peut imaginer que la saison 2022-2023, sera la dernière du maestro argentin dans le championnat français. Il pourrait donc tirer sa révérence après dix ans passés dans le Tarn.