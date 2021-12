Même Pierre Mignoni a dû remettre le bleu de chauffe le temps d’un entrainement ou deux, c’est dire ! Tandis que le jeune demi de mêlée Liam Rimet, seulement 18 ans, a été appelé à la rescousse et a fait deux premières feuilles de match sans rentrer en jeu, alors que le centre Charlie Ngatai se tient prêt à dépanner à l’ouverture si nécessaire, faisant le boulot adéquat à l’entrainement… Voilà une conséquence des difficultés que traverse actuellement le LOU dans un secteur déterminant, celui de la charnière. Car à la mêlée, l’international tricolore Baptiste Couilloud est encore convalescent depuis la fin octobre en raison d’un mollet touché avec les Bleus, pendant qu’à l’ouverture le All Black Lima Sopoaga ressent toujours une gêne à un genou. Pour ne rien arranger Jean-Marc Doussain, qui peut couvrir les deux postes, souffre également d’un problème musculaire depuis décembre, et tout ceci mis bout à bout n’aide pas dans une période où Lyon n’a pourtant pas le droit de flancher.

4e de TOP 14 et présent dans les six premiers depuis le début de la saison régulière, le club rhodanien rentre dans un triptyque qui le verra se déplacer à La Rochelle puis enchainer les réceptions du Racing et de la Section Paloise. "Les mois de décembre et janvier sont charnières, car ils permettent aux équipes de bien basculer sur la fin de saison. Ensuite, le calendrier est plus haché. C’est nécessaire pour bien figurer sur la fin de parcours", commente Jonathan Pélissié, qui mesure les enjeux.

Jonathan Pélissié et Léo Berdeu, les "rescapés"

Le staff prie donc pour ne pas voir Jonathan Pélissié et Léo Berdeu se blesser, tout en profitant finalement d’une certaine continuité en permettant à ce duo d’enchainer. "On travaille dans la continuité car le plan de jeu ne change pas. Il est collectif et pas basé sur des individualités. C’est finalement positif pour Léo et moi, insiste le demi-de-mêlée, car les repères se mettent en place." L’ouvreur partage ce point de vue, et estime "que l’on emmagasine pas mal d’expérience ensemble. On commence à bien se trouver, et plus on joue et on s’entraine ensemble, plus c’est facile le week-end." Le LOU essaie ainsi de positiver d’une situation à flux tendu, et Léo Berdeu l’assure, "on ne joue pas avec le frein en ayant peur de se blesser, sinon on joue en reculant et cela impacterait l’équipe." C’est même une opportunité pour l’un et l’autre de marquer des points pour la seconde partie du championnat, pour tenter de garder une place dans le XV de départ pour pouvoir impacter lors des rendez-vous décisifs.

D’ailleurs, cet enchainement a permis à Léo Berdeu de participer à l’ensemble des matchs de son équipe sur la phase aller. Et avec 135 points marqués, il est l’actuel meilleur réalisateur de TOP 14. "Je le travaille beaucoup car ce n’était pas mon point fort l’année dernière. À Agen, je tournais à moins de 80% et le fait d’être meilleur réalisateur montre que mon travail porte ses fruits. Mais je ne pense pas qu’à ça, je dois penser au reste et à mon jeu car le principal, c’est l’équipe", commente-t-il.

Top 14 - Lima Sopoaga (Lyon) face à GloucesterIcon Sport

Lima Sopoaga, une adaptation encore à parfaire

Le LOU s’en sort finalement assez bien, sachant qu’il doit encore réussir à intégrer pleinement celui qui a été présenté comme la recrue phare de l’intersaison, et dont les débuts sont difficiles depuis qu’il a rejoint le Rhône à la toute fin du mois de septembre. Il s’agit de Lima Sopoaga, censé apporter son expérience (18 sélections avec la Nouvelle-Zélande). Diminué par des douleurs à un genou, peu à son avantage à Montpellier, il n’a pas été aidé par sa pénalité tapée hors délai à Paris.

"Le fait d’être un peu blessé donne ce rythme en dent de scie, et cela le pénalise un peu, remarque Pélissié. C’est un grand professionnel et il sait ce qu’il a à faire. Tout le monde a hâte qu’il enchaine pour montrer le vrai Lima Sopoaga. Une fois qu’il a récupéré à 100%, je pense que ça devrait le faire tout seul." Berdeu fait d’ailleurs remarquer "qu’il continue à nous suivre du bord du terrain. Il n’est pas perdu sur les annonces. J’espère que ça va aller pour lui car je ne vais pas pouvoir enchainer toute la saison. C’est un bon mec, je m’entends bien avec lui et si je peux jouer des fois avec lui, ça me va très bien aussi !" Et le LOU espère rapidement en profiter.