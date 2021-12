Toulouse : le Stadium devrait faire le plein

Pour le dernier rendez-vous de l’année 2021 pour les deux équipes, le Stadium de Toulouse devrait faire le plein. Pour cette courte délocalisation pour les champions de France et d’Europe dans une enceinte qui peut accueillir 33 000 spectateurs, plus de 30 000 billets avaient déjà trouvé preneurs mercredi après-midi. Tout porte donc à croire que le match se disputera à guichets fermés. Des animations musicales sont prévues sur le parvis du Stadium avant la rencontre, et un feu d’artifice est programmé après le coup de sifflet final. à la mi-temps, un match de rugby verra aussi s’affronter douze mascottes de Top 14 et deux mascottes de Pro D2.

Toulouse (2) : Épée à disposition

Sensation du circuit Sevens ces dernières semaines, le jeune ailier du Stade toulousain Nelson épée (20 ans) est prêté à l’équipe de France à 7 mais avec des périodes où il est disposition de son club. C’est le cas actuellement et jusqu’au 3 janvier, avant qu’il reparte avec la sélection. Du coup, il pourrait très bien figurer dans le groupe ce dimanche soir. Une option que le staff ne s’interdisait pas en début de semaine.

Stade français : départ dimanche matin

Après avoir envisagé de planifier un dernier entraînement samedi, jour de Noël, le manager Gonzalo Quesada a préféré renoncer afin que les joueurs puissent profiter de cette fête familiale.Les Parisiens se retrouveront donc au stade Jean-Bouin dimanche matin, jour de match, afin de prendre l’avion en direction de Toulouseb. "Notre dernier entraînement s’est déroulé aujourd’hui (mercredi), a-t-il expliqué. C’est une préparation courte, mais nous avons bien travaillé."