Avant le coup d'envoi, on pouvait s'attendre à un véritable festival offensif de la part du Stade toulousain. Et bien personne n'a été déçu ! Malgré un bon début de match basque, les Toulousains n'ont pas eu à forcer leur talent pour franchir la ligne grâce à Julien Marchand et Pierre Fouyssac. Une fois la machine lancée, le BO ne pouvait plus rivaliser avec la vitesse d'exécution des champions en titre. La réalisation de Mathieu Hirigoyen, méritée pour les Basques, n'a pas calmé les ardeurs des locaux. Antoine Dupont et Selevasio Tolofua y vont de leur essai pour offrir (déjà) le bonus offensif aux leurs à la mi-temps.

Un véritable festival offensif

Quatre essais avant la pause, puis huit dans le second acte ! C'était malheureusement prévisible, mais la défense biarrote n'a pas tenu longtemps face aux vagues toulousaines. Rapidement après le retour des vestiaires, Romain Ntamack fait parler son talent pour offrir sur un plateau l'essai à son arrière Thomas Ramos. Avec un score fleuve et les cinq points bien en poche, Ugo Mola et son staff ont pu se permettre de faire tourner pour reposer leurs cadres en bue du barrage de la semaine prochaine. Peu avant la cinquantième minute, Antoine Dupont, Romain Ntamack et Thomas Ramos cédent leur place.

C'est d'ailleurs Juan Cruz Mallia qui a joué pendant plus de trente minutes à l'ouverture. Lui le centre ou arrière de formation. La dernière demi-heure s'est transformée en récital, Matthis Lebel, Nelson Épée ou encore Anthony Jelonch y sont allée de leur essai !

De magnifiques adieux pour Médard et Tekori !

C'est sûrement l'image de la soirée ! Joe Tekori, pour, peut-être, son dernier match avec Toulouse, a réussi une magnifique transformation en coin ! Un peu plus tôt dans le match, l'international samoan s'était permis d'inscire son essai. L'autre belle image de la soirée est sans aucun doute l'entrée de Maxime Médard. L'arrière historique du club stadiste y est lui aussi allé de sa réalisation pour donner un peu plus de relief à cette soirée de gala du côté d'Ernest-Wallon. Magnifique dernière journée pour Toulouse, qui sera parvenu à honorer ses légendes tout en assurant l'essentiel, les cinq points et la place en barrage.