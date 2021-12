Une courte délocalisation pour les champions de France et d'Europe dans une enceinte qui peut accueillir 33 000 spectateurs. Ce mercredi, plus de 30 000 billets avaient déjà trouvé preneurs et il restait donc moins de 3000 places à vendre pour que le match se dispute à guichets fermés.

Des animations musicales sont prévues sur le parvis du Stadium avant la rencontre, et un feu d'artifice est programmé après le match. A la mi-temps, un match de rugby verra aussi s'affronter douze mascottes de Top 14 et deux mascottes de Pro D2.