Selon nos informations, et alors qu’il était en fin de contrat en juin, l’intéressé devrait prolonger son engagement à Ernest-Wallon, où staff et dirigeants souhaitaient le conserver. Cette saison, il a disputé dix matchs toutes compétitions confondues, dont quatre comme titulaire. Au même poste, les Stadistes discutent avec le All Black Charlie Faumuina (34 ans ; 50 sélections) pour étendre leur collaboration.

