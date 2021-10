Franck Azéma est sans doute déjà au travail, à défaut d’avoir été sur le banc toulonnais ce samedi après-midi. Et si l’ancien homme fort de l’ASM-Clermont doit tenter de relever la barre de son nouveau club, il aura sans doute entrevu ce samedi après-midi des motifs d’espoirs pour le futur. Toulon a en tous cas fait l’effort de sortir de la zone rouge pour accueillir son nouveau coach, en remportant un rude combat sous une pluie battante. Dans son stade Mayol et face à de telles conditions, Toulon n’a pas offert un immense spectacle, mais s’est montré courageux et solidaire face à des biarrots sans doute un peu trop timides pour tenter réellement l’exploit en terre varoise.

Avec de larges flaques d’eau présentes sur l’ensemble de la pelouse, il a été difficile pour les deux équipes d’offrir un grand spectacle au public varois, venu tout de même nombreux pour soutenir son équipe. Bien au sec en haut de la tribune pour sa première comme manager, Franck Azéma a laissé James Coughlan prendre la pluie sur le bord du terrain et mener les troupes, pour tenter d’offrir un minimum de jeu dans des conditions à la limite du praticable. Pourtant, les deux équipes ont gratifié les suiveurs d’une première période agréable, où les buteurs ont d’abord eu le premier rôle en début de rencontre. Perraux répondant à Belleau pour un 3-3 après 13 minutes de jeu, avant que les avants varois ne se mettent en action. C’est eux qui ont permis au RCT d’inscrire le premier essai de la rencontre après un enchaînement de mêlée aux pieds des poteaux basques. En infériorité numérique suite au carton jaune de Soury, les Basques ont fini par abdiquer sur une charge de Facundo Isa. Toulon a pris l’avantage peu avant la demi-heure de jeu, pour finalement ne plus jamais le lâcher ensuite (10-3).

Une pluie salvatrice pour éviter le naufrage toulonnais

Si Toulon pouvait redouter un éventuel naufrage en cas de nouvelle défaite face au promu, la pluie a rapidement douchée les espoirs basques en début de seconde période. Toulon est revenu avec l’envie de faire la différence et s’est à nouveau appuyé sur le bon travail de son pack pour tenter de faire gonfler le score. Avec peu de réussite finalement, faute aux maladresses et à un ballon de plus en plus lourd et glissant. En face, c’est une vaillante équipe du BO, qui a fait mieux que résister, ramenant peu à peu les Varois à leurs doutes du moment. Seule une pénalité de Carbonel va permettre à Toulon de se mettre à l’abri, dans une fin de rencontre où les Basques ont tout tenter pour arracher mieux qu’un bonus défensif. Mais finalement, eu-égard aux difficiles conditions de jeu, Biarritz va faire le choix d’assurer le coup à la 77e minute en tentant une dernière pénalité, réussie par Perraux, pour revenir mourir à seulement quatre petits points de leur hôte du jour. Toulon s’en sort finalement avec une victoire étriquée, mais qui peut lancer une nouvelle ère pour le club de la rade.

Avec ce très important succès au classement Toulon se donne un peu d’air, avec une 11e place (16 points). Une victoire qui doit relancer la machine varoise, avant un déplacement qui s’annonce très médiatique à Clermont dimanche prochain (21h05) pour la grande première de Franck Azéma, face à son ancien club. Du côté de Biarritz, pas de seconde victoire consécutive après son succès de la semaine passée face à Brive. Le BO retrouve la zone rouge (14e avec 14 points) avant un nouveau périlleux déplacement samedi prochain sur la pelouse du stade du Hameau face à Pau. Un match qui s’annonce déjà essentiel pour les Basques, dans l’optique de la lutte pour le maintien en Top 14.