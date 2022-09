Indiscutable dans le quinze de départ toulousain depuis cinq saisons, Thomas Ramos a vu débarquer de grands noms du rugby français et même européen à l’intersaison. Melvyn Jaminet, Ange Capuozzo voire même Arthur Retière (qui peut jouer à l’arrière) sont arrivés dans les rangs haut-garonnais. Tout ce beau monde va devoir faire ses preuves pour gagner une place de titulaire avec le Stade toulousain.

Pour le premier match de la saison et un déplacement périlleux du côté de Bordeaux-Bègles, Ugo Mola a fait ses premiers choix forts. Thomas Ramos a logiquement débuté à l’arrière, Melvyn Jaminet et Arthur Retière sur le banc tandis qu’Ange Capuozzo était hors groupe ce dimanche soir.

Après un premier acte compliqué pour les Stadistes (22-9 pour l’UBB à la pause), et un début de seconde période peu emballant, le staff rouge et noir a pris de fortes décisions. Dès la cinquantième minute de jeu, il a décidé de lancer Jaminet et Retière, aux dépens de Delibes et Ramos. L’ancien Perpignanais s’est logiquement installé à l’arrière. En plus de cela, il a pris le but et a effectué un trois sur trois face au perches dont un énorme coup de pompe de cinquante mètres décisif en fin de match.

"Quand tu joues 50 minutes, c’est souvent que tu joues en première ligne"

Même s’il a fait son retour en fin de rencontre, mais au poste de demi d’ouverture cette fois, Thomas Ramos n’a pas fait dans la langue de bois au micro de France Bleu. Interrogé à l’issue du coup de sifflet final, il a déclaré : "Je ne sais pas si au poste d’arrière, jouer 50 minutes c’est très intéressant. Cela fait partie du jeu, on verra de quoi seront faits les prochains matchs. Quand tu joues, c’est souvent que tu joues en première ligne. À l’arrière, tu as plus l’habitude de jouer 80 minutes. Face à Bordeaux, j’e n’en a fait que 50, on verra le week-end prochain."

Une prise de parole déjà forte de la part de l’international français. Reste désormais à savoir quels seront les futurs choix de la part du staff toulousain, et ce dès dimanche soir. Sur sa pelouse d’Ernest-Wallon, les Stadistes accueillent le Rugby Club toulonnais pour le compte de la deuxième journée de Top 14. Avec Thomas Ramos à l’arrière durant l’intégralité de la rencontre ? Réponse dimanche soir !