Qu’est-ce qui vous a manqué ce soir au Stadium ?

Nous étions un peu faibles avec le ballon. Les libérations n’étaient pas précises, mais disons que Toulouse a su aussi arrêter notre jeu. Dans les rucks, c’était difficile. Mais je retiens notre premier essai. Il était magnifique, c’est ma vision de la façon dont on doit jouer au rugby. On menait 7-0 au Stadium, on était contents. On aurait pu mettre le doute dans la tête de l’adversaire. Mais soixante secondes plus tard, on s’est retrouvé à 7-7, Antoine Dupont est venu chasser comme un chien et nous a contrés.

Ce match était-il de qualité ?

Il n’y avait pas beaucoup de rythme et il était difficile de savoir qui était le plaqueur et qui était l’assistant plaqueur. La tâche des arbitres n’était pas facile. Après, sur l’intensité, on était proche du niveau d’un test match, mais nous étions trop improductifs avec le ballon. Est ce que c’était la fatigue ? Mais nous avions fait trop d’en-avants dans le camp adverse.

Que s’est-il passé sur l’action près de la ligne toulousaine quand Wiaan Liebenberg se fait pénaliser ? Cette décision est venue couper une belle occasion d’essai, non ?

Oui, mais je n’ai pas d’avis. Je ne sais pas ce qu’a dit l’arbitre. Je ne peux rien dire, j’étais trop loin de l’action. Oui, on a loupé trois ou quatre situations comme ça dans le match, c’est exact. Vous allez me dire que nous avons vécu la sixième défaite consécutive contre Toulouse, mais je fais partie des gens qui pensent qu’il faut continuer à frapper à la porte, et elle va s’ouvrir un jour.

Vous avez tout de même rivalisé avec Toulouse quasiment jusqu’au bout. Il y a eu des choses intéressantes dans cette rencontre, non ?

Oui, mais il n’y pas de consolation, c’est du business. On repart avec zéro point. L’objectif est clair pour les deux matchs qui restent en Top 14. Je pense que ça peut finir par une sorte de finale contre Lyon, même si je n’ai pas fait tous les calculs.

L’équipe sort-elle abattue de cette défaite à zéro point ?

De l’abattement, non. Peut-être de la frustration chez quelques joueurs qui n’étaient pas satisfaits de quelques déchets dans leur jeu. J’ai un groupe honnête qui sait reconnaître ses erreurs. Je crois que cette défaite va faire beaucoup de bien pour la suite. J’ai hâte d'être samedi pour notre match de coupe d’Europe contre Montpellier. En plus, ce sera à Marcel-Deflandre, nous allons attaquer cette partie avec un grand appétit.

La blessure de Brice Dulin sorti à la 15ème minute est -elle grave ?

Je ne sais pas, mais c’est dans la zone des côtes et quand c’est dans cette zone, ça peut être grave, oui. Mais j’attends le diagnostic du médecin.