Après la défaite contre le Leinster, vous vouliez retrouver la victoire. C'est chose faite...

Oui, avec l'équipe, nous avions coché ce match. Il fallait d'abord se remettre la tête à l'endroit après la défaite face au Leinster, et puis il était important dans la course à la qualification. Nous connaissions le contexte qui nous attendait, que Brive allait jouer sa survie. On a abordé ce match avec beaucoup de pragmatisme, de lucidité. Même si on prend un carton rouge assez rapidement, qui nous met un peu "dedans" notamment sur nos ambitions de jeu, je pense que nous avons fait un match plutôt correct dans la stratégie, l'occupation. Nous les avons mis sous pression, nous n'avions pas joué chez nous et c'est ce qu'il fallait. Nous n'avons pas laissé espérer cette équipe de Brive très longtemps.

Vous n'avez jamais semblé trembler ce soir ?

On s'attendait à prendre la furia briviste en première mi-temps. Nous voulions cadenasser leurs gros porteurs de balle qui font des dégâts dans notre championnat, et je pense que nous l'avons bien fait. Stratégiquement je pense que tout le monde a été dans le même sens. Nous avons mis du jeu au pied d'occupation. Nous avons été bons défensivement ce qui nous a permis de gratter les ballons qu'il fallait. On a beaucoup appris de la semaine dernière.

En quoi le match du Leinster vous a-t-il servi ?

Tout le monde a très vite basculé après ce match à Dublin car quand on prend quarante, c'est qu'il n'y a pas photo. Je pense que ça faisait longtemps que l'équipe et le club ne s'étaient pas remis en question comme ça. Nous avons passé quelque temps sur le match contre le Leinster pour voir ce qui n'a pas été. On a regardé ce qu'on aurait pu faire de mieux pour justement corriger ces erreurs-là et mettre la même intensité que la semaine dernière tout en mettant plus de lucidité et de stratégie dans le match de Brive.

Vous étiez à un essai du bonus offensif à un moment, y avez-vous pensé ?

Oui, nous avons pensé à ce bonus offensif, sans manquer de respect à Brive, mais honnêtement ce n'était pas l'objectif. On s'était dit de garder notre plan de jeu dans les dix dernières minutes. Si nous avions eu l'opportunité d'aller en touche au lieu de prendre les points, nous l'aurions fait, mais elle ne s'est pas présentée. Nous ne sommes pas déçus de ne pas ramener un bonus de Brive.

Avec cette victoire vous faites un grand pas vers la qualification.

Nous avions l'objectif de remporter les deux derniers matchs. Nous avons remporté le premier important à Brive. Mais malgré cette victoire, nous ne sommes pas qualifiés donc on va encore travailler. On va avoir une semaine "off" pour préparer le dernier match de match de championnat et nous verrons où nous en serons au soir de la 26e journée. En tout cas, on va aborder ce match contre Biarritz avec plus de sérénité.

Vous enchaînez les matchs depuis plusieurs semaines. Comment vous sentez-vous physiquement ?

Nous essayons de ne pas le montrer, mais je pense que toute l'équipe commence à être bien fatiguée. En plus, nous avons la bonne idée de jouer à 14 très rapidement (après le carton rouge de Charlie Faumuina, NDLR). Mais l'équipe s'est accrochée. Nous aurions pu baisser la tête après ce carton rouge mais nous avons su garder notre stratégie en s'adaptant. Le groupe a répondu présent et cette victoire fait beaucoup de bien collectivement.

Vous allez bénéficier d'un week-end de repos. On suppose qu'il va vous faire du bien ?

Malheureusement, nous aurions aimé être en finale mais nous allons prendre ce week-end de repos parce que ça fait longtemps que l'équipe n'a pas coupé, que le groupe tourne à plein régime et qu'il n'y a pas trop de changements à cause des blessures. Tout le monde est sur le pont depuis pas mal de temps et ça va faire beaucoup de bien. Et nous allons nous en servir pour bien finir cette saison.

Propos recueillis par Romain Lafon