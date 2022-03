"Ma logique était de miser sur la continuité. Ihaia West revenait dans l’équipe et Pierre Popelin avait fait un bon match contre Clermont. Cela devait aussi permettre à Ihaia de rester juste concentrer sur son rôle de chef d’attaque sans la pression du but. "Pop’" est en train de faire une très bonne saison mais c’est sa première saison en Top 14. Mon challenge est de savoir comment manager son énergie car il a plein d’envie de volonté et d’attitudes positives pendant la semaine mais il est en pleine lune de miel. Il doit garder maintenant plus d’énergie pour les jours de match. Mais je ne vais pas le critiquer car c’est sa première saison et il a changé le match en notre faveur face à Clermont."

"Ce samedi, il était un peu trop fatigué à partir de la 50e minute. Fatigue physique et fatigue mentale entraînent forcément une mauvaise performance pour le buteur qui doit rester plus frais. "Pop’" doit garder plus d’énergie pour les matchs à l’extérieur où ce ne sont pas les tchic-tchac et les choses comme ça qui vous font gagner. Nous avons juste besoin d’un buteur qui reste froid, sans avoir un cœur qui bat 200 fois par minute. C’est un super joueur et un super garçon donc je ne vais le critiquer mais il doit simplement continuer à apprendre. On doit donner confiance au buteur qui est là en ce moment. C’est important que les joueurs à responsabilités travaillent toujours et encore. […] C’était bien pour Ihaia de mettre cette pénalité avec beaucoup de pression pour reprendre le score. La prochaine étape pour lui est de tuer le match."