Le CO a réalisé une phase régulière très bien maîtrisée, conclue à la première place, avec de belles statistiques et un statut d’invaincu à domicile. Est-ce que cela fait de votre club un favori pour le titre ?

La première place ne change pas grand-chose , elle ne modifie pas notre position. On ne connaît pas encore tous les demi-finalistes mais il y aura trois grandes villes, trois gros clubs. Je pense que sur la ligne de départ de cette phase finale, on reste outsiders. Je rappelle que le CO est la onzième masse salariale du championnat. C’est un constat. On nous reproche souvent de jouer les petits mais sur ce plan-là, force est de constater que nous sommes assez modestes par rapport à nos concurrents. Voilà, cela ne veut pas dire que nous n’avons pas d’ambition et que nous ne sommes pas performants sur le plan sportif.

Mais bon, c’est quand même une considération à prendre en compte. Nous pouvons difficilement être considérés comme des favoris. Mais nous avons des atouts et nous savons que, dans cette ville, grâce à l’identité, grâce aux supporters, nous savons parfois nous sublimer au bon moment. Nous allons tout faire pour ! On peut être considéré comme des outsiders, des empêcheurs de tourner en rond. On sera difficile à jouer pour les autres équipes. Castres est une ville un peu enclavée, un peu délaissée par les médias. L’environnement n’a pas changé. On retrouve de l’intérêt de la part des observateurs au moment de la phase finale.

Quelle est votre recette ?

Il y a une constante depuis une quinzaine d’années. Incarnée par des hommes différents mais toujours présente, de Laurent Travers à Pierre-Henry Broncan : le CO a toujours performé avec des joueurs méconnus. C’était le cas en 2000, c’était le cas en 2010 et c’est toujours le cas aujourd’hui. Ce club a capacité à utiliser au mieux ses moyens. Probablement parce qu’il a de bonnes compétences au bon endroit pour constituer des effectifs qui peuvent rivaliser avec des équipes aux noms plus ronflants mais qui ne sont pas garants de performances très élevées, notamment en phase finale.

Laurent Travers a amorcé le mouvement. Comme Pierre-Henry Broncan l’a aujourd’hui, il avait ce talent pour aller chercher des joueurs inconnus avant de les promouvoir. Plus inconnu est le joueur, mieux il se porte. Cela colle à la politique du club. De temps en temps, il faut parfois savoir laisser partir les meilleurs. On a su le faire aussi même si notre but est d’essayer de fidéliser aussi ces joueurs. Une autre de nos recettes est de proposer des durées de contrat supérieures aux autres clubs. Une fois que le garçon est dans notre système, il est peut-être un peu mieux ancré dans la ville que peuvent l’être d’autres dans d’autres clubs. C’est comme cela que l’on arrive à créer une identité et c’est important au moment des phases finales !

Rory Kockott fera-t-il partie de l’encadrement la saison prochaine ?

J’espère que nous pourrons le voir intégrer le staff sportif la saison prochaine puisque notre entraîneur de la défense (Joe Worsley, N.D.L.R.) nous quitte et doit regagner l’Angleterre. Nous discutons, nous verrons si cela aboutira même si aujourd’hui je ne peux rien confirmer.

Rory Kockott - Castres olympiqueIcon Sport

Avez-vous une préférence quant à l’équipe qui vous rejoindra en demi-finale ? La Rochelle ou Toulouse ?

Ma réponse va être très classique étant donné que ça ne dépend pas de nous. Entre le double champion de France et d’Europe de la saison passée et le champion d’Europe en titre, la barre sera très haute pour nous. On sera content de représenter le rugby des territoires. On fera de notre mieux. Aucune préférence et aucune crainte particulière non plus.

En quoi le groupe actuel est-il différent de ceux qui sont devenus champions de France en 2013 et 2018 ?

C’est une question que je me pose régulièrement. Le collectif de 2013 était peut-être moins soudé que celui de cette année. On avait peut-être moins d’anciens pour fédérer le groupe. Peut-être. Sur le plan humain, cette année, le groupe est plus solidaire. Je sens le groupe d’aujourd’hui un peu plus « riche ». La profondeur de banc nous a beaucoup aidé à rester concurrentiel, notamment en Coupe d’Europe. Coupe d’Europe que l’on nous reproche souvent de ne pas jouer mais c’est plus facile de la jouer et d’être performants sur les deux tableaux quand on a trois ou quatre millions d’euros de budget de plus. Nous sommes le club qui optimise le mieux ses moyens, confer les rapports de la DNACG, mais nous ne pouvons pas faire de miracles non plus. Il faut que les observateurs aient un peu plus de mansuétude. Le CO n’a rien contre la Coupe d’Europe mais il a juste plus de mal que les autres à assumer nos responsabilités sur les deux tableaux.

Quid du salary cap ?

On est très loin du salary cap. Le salary cap est à 11 millions d’euros, certains clubs avec internationaux peuvent avoir une masse salariale à 13 millions d’euros avec les internationaux. Il faut avoir les rémunérations les plus équilibrées possible. Lorsque ça ne devient plus raisonnable à notre goût et compte tenu de nos moyens, on laisse partir les joueurs, comme on a pu le faire au cours de la dernière décennie. Mais cela ne nous empêche pas d’avoir de bons joueurs correctement rémunérés. Tout est question d’équilibre. Il faut que l’on aille dénicher de nouveaux talents qui par essence lorsqu’ils sont inconnus sont moins chers que d’autres joueurs. C’est la politique de Pierre-Henry Broncan.

Les 2000 places allouées au CO pour la demi-finale ont vite trouvé preneurs. Les déçus ont-ils encore un espoir d’en trouver ?

Le club est en train de faire le maximum pour essayer de récupérer des places supplémentaires. Cela ne nous appartient pas. On verra après les barrages si la Ligue libère quelques places supplémentaires. On espère qu’on leur offrira le droit de venir à Paris pour ceux qui n’auront pas l’occasion d’aller à Nice. Il y aura une retransmission vidéo place Soult organisée par la ville.